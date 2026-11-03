В Москве и Московской области выпал первый снег. Его появление связано с холодным атмосферным фронтом, который приближается к столичному региону с севера. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

Первый снег в Москве и Подмосковье. Видео © Telegram / Москва с огоньком

Первые снежные осадки около полудня зафиксировали метеостанции Ново-Иерусалима и Шереметьево. Снег также заметили жители Зеленограда, а в подмосковной Истре начался настоящий снегопад.

«Как и ожидалось, приближающийся с севера холодный атмосферный фронт в полдень отметился на территории столичного региона первым снегом», — рассказал Леус.

Синоптик предупредил, что в ближайшие дни снег будет регулярно появляться в Москве и области. По его прогнозу, осадки сохранятся до конца рабочей недели. В праздничный день 4 ноября местами может сформироваться первый в этом сезоне временный снежный покров. Однако его высота, как ожидается, не превысит одного-двух сантиметров. При этом рассчитывать на устойчивую зимнюю погоду пока не стоит. Леус отметил, что первый снежный покров вскоре растает.

Первый снег уже отметился в столичном регионе, а теперь синоптики оценивают новый эпизод 12 ноября — с возможностью появления временного покрова.