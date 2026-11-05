Согласно информации специалистов, событие относится к классу M, который объединяет сильные солнечные вспышки. При этом на момент обновления данных новые вспышки не наблюдались. Индекс солнечной активности за последние 48 часов достиг 5,3 балла из десяти.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении на Солнце одной из крупнейших корональных дыр 2026 года, размер которой достигает почти 1 млн километров. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, поток быстрого солнечного ветра из этой области должен достичь Земли в ночь с 6 на 7 ноября. Ожидается, что планета останется под его воздействием не менее пяти суток, примерно до середины следующей недели.