На Земле вечером 7 ноября началась магнитная буря с геомагнитным индексом Kp 5+, соответствующая уровню G1. На фоне усиления солнечного ветра в северо-западных регионах России ожидаются первые полярные сияния, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На Земле началась магнитная буря. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

По данным учёных, планета вошла в поток солнечной плазмы ещё предыдущей ночью, однако магнитосфера долгое время оставалась относительно спокойной. За двое суток скорость солнечного ветра увеличилась примерно с 300 до 700 километров в секунду, что в итоге привело к началу геомагнитного шторма.

Специалисты отмечают, что авроральный овал, в пределах которого возникают полярные сияния, начал быстро расширяться. Первые слабые свечения уже могут появляться на северо-западе страны, однако увидеть их получится только при достаточно ясном небе.

Ранее Life.ru рассказывал о гигантской корональной дыре на Солнце протяжённостью около миллиона километров. Учёные предупреждали, что её воздействие на магнитосферу Земли может продолжаться пять–семь суток, примерно до середины следующей недели. При этом специалисты допускали повторные геомагнитные возмущения и изменение первоначальных прогнозов.