Камень, который два десятилетия пролежал у местного жителя, оказался настоящим космическим гостем. Международный метеоритный комитет официально утвердил метеорит Chulyshman — это первая в истории находка такого рода на территории Республики Алтай и 160-й зарегистрированный метеорит в России. Об этом сообщили в Институте геологии и минералогии СО РАН.

История находки оказалась почти детективной. Первый метеорит Горного Алтая ещё в 2005 году подобрал местный житель в районе перевала Кату-Ярык, в борту реки Чулышман. По данным института, сначала камень даже использовали как подпорку под колесо автомобиля, а затем он долгие годы просто хранился у хозяина. Лишь в 2025 году находку передали в дар руководителю объединения «Самоцветы» Виктору Лихачёву, после чего образец отправили на профессиональную диагностику.

Исследованием занялись специалисты Института геологии и минералогии СО РАН Андрей Вишневский и Виктор Шарыгин. После изучения состава и строения камня они направили заявку в Международный метеоритный комитет, и 22 сентября 2026 года объект официально внесли в базу Meteoritical Bulletin под названием Chulyshman.

Учёные установили, что это обыкновенный хондрит группы H5 — один из самых распространённых типов каменных метеоритов. Однако у алтайской находки есть и свои особенности. По сравнению с похожими образцами в ней больше металла и сульфидов, а сам камень сильно окислен. Именно степень окисления позволила специалистам сделать вывод, что метеорит пролежал на Земле не меньше нескольких сотен лет, а, вероятно, и гораздо дольше.

Внутри Chulyshman обнаружили зернистый оливин, пироксены, плагиоклаз, троилит и многочисленные включения железо-никелевого сплава. Кроме того, в составе нашли хромит, пентландит, ильменит, хлорапатит, самородную медь и редкий космогенный фосфат — мерриллит. Для науки это особенно ценно: подобные детали помогают точнее понять происхождение небесного тела и условия, в которых оно формировалось.

Теперь увидеть космический камень смогут не только учёные. Небольшой фрагмент метеорита выставят в Центральном Сибирском геологическом музее в новосибирском Академгородке, а крупнейшая часть будет экспонироваться в музее «Самоцветы» в селе Верх-Уймон.

Это уже не первый случай, когда официальное признание метеорита приходит спустя время после самой находки. В ноябре 2025 года Life.ru рассказывал, как фрагмент метеорита пробил крышу частного дома в Новгородской области. Тогда обломок небесного тела, чей пролёт наблюдали жители сразу нескольких регионов, упал в районе Окуловки и повредил кровлю. Позже находку официально признали первым метеоритом в истории Новгородской области. Учёные отмечали, что такие региональные находки особенно важны не только для науки, но и для местных музеев, поскольку сразу становятся частью истории территории. Теперь свой первый официально зарегистрированный метеорит появился и у Республики Алтай — причём с куда более древней и неожиданной судьбой.