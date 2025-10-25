Артефакты с раскопок шведского города Ниен выставят в петербургском Музее археологии
Деревянные трубы XVII века, обнаруженные археологами на Охтинском мысе, станут экспонатами Музея археологии, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Эксперты отмечают, что уникальная система водоотведения шведского города Ниен сохранилась в хорошем состоянии благодаря плотному культурному слою.
Археологи раскопали около 80 метров дренажной системы, где цельные деревянные стволы, расколотые пополам и выдолбленные, были обёрнуты берестой для гидроизоляции. Помимо труб, исследователи обнаружили серебряный медальон, шведскую печать, хозяйственные предметы и оборонительные сооружения, что позволило собрать коллекцию из 25 тысяч артефактов за два года раскопок.
Директор Музея археологии Ярослава Былинкина уточнила, что формирование будущей экспозиции ведётся параллельно с полевыми исследованиями. Найденные артефакты наглядно продемонстрируют историю Ниена — шведского предшественника Петербурга, существовавшего до основания Северной столицы.
«Археологи нам позволяют присутствовать здесь, мы наблюдаем и есть возможность выбрать или представить то, о чем в дальнейшем мы будем рассказывать в нашем музее», — подчеркнула эксперт.
Напомним, ранее археологи Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН обнаружили уникальные артефакты шведского города Ниен, датируемые XVII веком. Руководитель Охтинской экспедиции Андрей Городилов отметил, что памятник представляет особую ценность как пример европейской материальной культуры, сформировавшейся за столетний период шведского владычества.