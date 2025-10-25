Артефакты с раскопок шведского города Ниен выставят в петербургском Музее археологии

Деревянные трубы XVII века, обнаруженные археологами на Охтинском мысе, станут экспонатами Музея археологии, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Эксперты отмечают, что уникальная система водоотведения шведского города Ниен сохранилась в хорошем состоянии благодаря плотному культурному слою.

Археологи раскопали около 80 метров дренажной системы, где цельные деревянные стволы, расколотые пополам и выдолбленные, были обёрнуты берестой для гидроизоляции. Помимо труб, исследователи обнаружили серебряный медальон, шведскую печать, хозяйственные предметы и оборонительные сооружения, что позволило собрать коллекцию из 25 тысяч артефактов за два года раскопок.

Директор Музея археологии Ярослава Былинкина уточнила, что формирование будущей экспозиции ведётся параллельно с полевыми исследованиями. Найденные артефакты наглядно продемонстрируют историю Ниена — шведского предшественника Петербурга, существовавшего до основания Северной столицы.

«Археологи нам позволяют присутствовать здесь, мы наблюдаем и есть возможность выбрать или представить то, о чем в дальнейшем мы будем рассказывать в нашем музее», — подчеркнула эксперт.