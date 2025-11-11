Россия и США
11 ноября, 19:15

Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Новгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nazarii_Neshcherenskyi

Фрагмент метеорита, чей пролёт наблюдали в небе в конце октября, повредил кровлю частного дома в новгородском селе Окуловка. Об этом сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

«Метеорит, пролёт которого наблюдали 27 октября из Москвы и других регионов, пробил крышу частного дома в городе Окуловка в Новгородской области. Масса этого найденного фрагмента составила не менее 400 грамм», — рассказал астроном РИА «Новости». По его словам, все обломки космического тела упали в пределах Новгородской области, образовав вытянутую зону рассеивания.

Специалист уточнил, что траектория полёта небесного тела была направлена с востока на запад. Крупнейшие фрагменты были найдены в западной части этой зоны, а более мелкие — в восточной. Согласно предварительным расчётам, метеорит пролетел на расстоянии примерно 300 километров к северу от столицы.

Ранее множество свидетелей в социальных сетях публиковали видеозаписи пролетающего яркого светящегося зелёным объекта, который, по предварительным оценкам, мог быть метеоритом. Учёные уже нашли и показали его обломки.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Космонавтика
  • Научпоп
