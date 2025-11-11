Учёные нашли и показали обломки метеорита с зелёным «хвостом‎», пролетевшего над Москвой

Специалисты обнаружили фрагменты метеорита с зелёным «хвостом‎», который наблюдался 27 октября в небе над Московской, Тверской и Новгородской областями. Об этом сообщил Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН).

Фото © Telegram / ГЕОХИ РАН

Фото © Telegram / ГЕОХИ РАН

Фото © Telegram / ГЕОХИ РАН

«Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября 2025 года! <…> Предварительные исследования, проведённые в ГЕОХИ РАН сегодня, показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6», — говорится в сообщении.

В Институте уточнили, что найденные образцы уже поступили для изучения в несколько научных центров: лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей истории мироздания в Дедовске и Уральский федеральный университет в Екатеринбурге. Поисковые работы и исследования продолжаются.