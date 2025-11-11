Учёные нашли и показали обломки метеорита с зелёным «хвостом», пролетевшего над Москвой
Специалисты обнаружили фрагменты метеорита с зелёным «хвостом», который наблюдался 27 октября в небе над Московской, Тверской и Новгородской областями. Об этом сообщил Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН).
«Найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября 2025 года! <…> Предварительные исследования, проведённые в ГЕОХИ РАН сегодня, показали, что метеорит, скорее всего, относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6», — говорится в сообщении.
В Институте уточнили, что найденные образцы уже поступили для изучения в несколько научных центров: лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей истории мироздания в Дедовске и Уральский федеральный университет в Екатеринбурге. Поисковые работы и исследования продолжаются.
Ранее множество свидетелей в социальных сетях публиковали видеозаписи пролетающего яркого светящегося зелёным объекта, который, по предварительным оценкам, мог быть метеоритом или обломком космического мусора. После наблюдения яркого болида над Москвой, NASA ограничило доступ к данным об одном из астероидов. Это совпадение вызвало предположения исследователей о возможной связи между временным исчезновением информации о небесном теле и событиями в столичном регионе.
