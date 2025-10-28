NASA ограничило доступ к данным об астероиде после появления болида над Москвой

Американское космическое агентство NASA закрыло в своих базах данных доступ к информации о траектории движения и других характеристиках астероида 2025 US6, который может быть связан с болидом, замеченным над Москвой и Московской областью. Об этом говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Из базы NASA близких сближений с Землёй сегодня была изъята информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. По состоянию на утро сегодняшнего дня, до момента появления информации о наблюдении болида в центральной России, эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе. <…> В настоящее время сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения (JPL) <…>, так и на зеркалах Европейского космического агентства», — сказано в заявлении.

Исследователи допускают возможную связь между исчезновением данных о небесном теле и утренними событиями в московском регионе. Ранее в социальных сетях появились многочисленные свидетельства наблюдения яркого светящегося объекта, который, предположительно, мог быть метеоритом или фрагментом космического мусора. Многочисленные видеозаписи зафиксировали пролёт болида около 6:30 по местному времени.

Ранее житель Свердловской области Александр Краснов смог запечатлеть на камеру пролет кометы C/2025 A6 (Lemmon), которая подошла к Земле на рекордно близкое расстояние. По его словам, небесное тело оказалось гораздо тусклее прошлогодней кометы Atlas. Комета движется к Солнцу со скоростью около 75 километров в секунду. Учёные уже назвали C/2025 A6 уникальной: у неё зафиксированы необычная траектория, высокая концентрация углекислого газа и повышенное содержание никеля.