Комета, не посещавшая Землю 1300 лет, появилась на небе над Россией

Житель Свердловской области Александр Краснов смог запечатлеть на камеру пролет кометы C/2025 A6 (Lemmon), которая подошла к Земле на рекордно близкое расстояние. По его словам, небесное тело оказалось гораздо тусклее прошлогодней кометы Atlas.

«Разглядеть её удалось только через фотоаппарат», — отметил он в соцсетях.

Комета движется к Солнцу со скоростью около 75 километров в секунду. Учёные уже назвали C/2025 A6 уникальной: у неё зафиксированы необычная траектория, высокая концентрация углекислого газа и повышенное содержание никеля — такие характеристики встречаются крайне редко.

Астрономы отмечают, что наблюдать комету можно над всей территорией России, однако наилучшие условия для этого — на севере страны. Последний раз C/2025 A6 так близко проходила рядом с Землёй более 1300 лет назад — в VII веке.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта в начале 2025 года обсерваторией Леммон в Аризоне. С тех пор она стала объектом активного изучения — специалисты предполагают, что её химический состав может дать новые сведения о формировании Солнечной системы. В ближайшие недели комета будет постепенно приближаться к Солнцу, после чего её яркость может кратковременно увеличиться, прежде чем она вновь уйдёт на периферию орбиты.

К слову, утром в понедельник, 27 октября, небо над Москвой и областью тоже взбудоражило появление объекта, похожего на метеорит. Сообщения о его наблюдении поступили из Истры, Раменского, Люберец, Красногорска и других городов Подмосковья.