Стала ярче: Прилетающая раз в 1000 лет комета Lemmon будет видна и без бинокля

Долгопериодическая комета C/2025 A6 Lemmon ярко засветилась на небе перед предстоящим сближением с Землёй, которое произойдёт 21 октября. Об этом рассказал РИА «Новости» крымский астроном Александр Якушечкин. Сейчас небесный объект можно увидеть даже без бинокля.

Расстояние между нашей планетой и кометой 21 октября составит около 90 миллионов километров. А её яркость уже достигла 4,6 звёздной величины, хотя ранее снижалась до 5,7, предположительно, из-за разрушения ядра. Якушечкин отметил, что хвост кометы удивительно изменчивый и эффектно выглядит на небе.

«Яркость сейчас снова повысилась до 4,5. Прогноз на 21 октября — «до 4-й звёздной». То есть динамика изменилась, но не сильно. То есть комета видна невооружённым взглядом в местах, свободных от засветки. И будет доступна для съёмки на смартфоны в «ночном» режиме», — пояснил астроном.

Несколько дней назад комета находилась под «ручкой» ковша созвездия Большой Медведицы. Затем она сместилась к созвездию Волопаса, а к 21 октября комета наблюдаться рядом со звездой Арктур (альфа Волопаса). Затем комета начнёт удаляться и увидеть её можно у созвездия Змеи. Около 1350 лет назад небесное тело уже подлетало к Солнцу. В следующий раз этот объект вернётся к нам через 1154 года.

Ранее LIfe.ru уже писал, что комета C/2025 A6 Lemmon 21 октября достигнет минимальной дистанции до нашей планеты, составившей примерно 89 миллионов километров. Её можно будет увидеть на ночном небе.