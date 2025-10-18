Исключительно красивая комета Lemmon максимально сблизится с Землёй 21 октября

Комета C/2025 A6 Lemmon 21 октября достигнет минимальной дистанции до нашей планеты, составившей примерно 89 миллионов километров. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Небесное тело представляет особый интерес для профессиональных астрофотографов, так как выглядит исключительно красиво на высокоточных снимках. В настоящее время комета перемещается от созвездия Гончих Псов в направлении Волопаса, находясь близко к яркой звезде Арктур. Однако учёные предупреждают, что из-за слабой видимости обнаружить объект без специального оборудования и опыта наблюдений практически невозможно для неподготовленных наблюдателей.

Ранее Life.ru писал, что в конце октября москвичи смогут наблюдать уникальную комету C/2025 A6 (Lemmon), которая появляется во внутренней части Солнечной системы раз в 1355 лет. Старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко уточнила, что 21 октября комета максимально сблизится с Землёй на расстояние менее 90 миллионов километров. Для наблюдения следует ориентироваться на западную часть неба после заката, где комета будет видна рядом с яркими звёздами — Арктуром, гаммой Волопаса и Мираком.