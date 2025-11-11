Замеченный над Москвой метеорит угодил в крышу дома под Ярославлем
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gergitek
Пролетевший над Москвой метеорит попал в крышу частного дома в посёлке Брейтово Ярославской области, где оставил после себя внушительную пробоину. Об этом сообщает Mash. Размер причинённого домовладению ущерба пока не уточняется.
Метеорит над Москвой. Видео © Telegram / Mash
Метеорит пробил крышу дома под Ярославлем. Фото © Telegram / Mash
Теперь метеорит назовут в честь этого населённого пункта по традиции при обнаружении космических гостей на Земле. Обломки также найдены в Тверской и Новгородской областях, всего известно о 30 осколках весом 200 грамм. Их собрали и отправили на изучение учёным.
Ранее множество свидетелей в социальных сетях публиковали видеозаписи пролетающего яркого светящегося зелёным объекта, который, по предварительным оценкам, мог быть метеоритом. Учёные уже нашли и показали его обломки.
Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.