На Солнце 8 ноября зарегистрировали три сильные вспышки класса M. Высокая активность звезды сохраняется на фоне магнитной бури, которая продолжается на Земле. Об этом свидетельствуют данные Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова.

Первая вспышка мощностью M1.7 произошла в 10:46 мск и продолжалась 29 минут. Вторую, класса M1.2, зафиксировали в 18:37 мск, её продолжительность составила 25 минут. Третья вспышка уровня M1.1 началась в 21:27 мск и длилась 20 минут.

В институте подтвердили, что геомагнитные возмущения на Земле продолжаются. В ночь на 8 ноября специалисты зарегистрировали слабую магнитную бурю уровня G1.

Солнечная активность заметно усилилась ещё накануне. За 7 ноября учёные насчитали 29 вспышек — столько же регистрировали за сутки лишь дважды с начала XXI века, в мае 2022-го и декабре 2024 года. Таким образом, Солнце повторило рекорд по количеству вспышек за сутки.

Вспышки класса M относятся к сильным. Они способны вызывать нарушения радиосвязи, а при определённых условиях выбросы солнечной плазмы могут приводить к магнитным бурям на Земле.

Ранее Life.ru рассказывал, что скорость солнечного ветра достигла 700 километров в секунду, после чего Землю накрыла магнитная буря уровня G1. Учёные также сообщили о расширении зоны полярных сияний и допустили их появление над северо-западными регионами России. Увидеть свечение можно было при достаточно ясном небе.