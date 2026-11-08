Все 29 вспышек, зарегистрированных на Солнце 7 ноября, произошли в одной группе пятен. Такого числа за сутки в XXI веке достигали ещё дважды, но оба раза активных областей было несколько. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Солнце 7 ноября повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки. Видео © Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На этот раз источником всей серии стала область № 4566, которая находилась в центре видимого диска Солнца. По данным лаборатории, события относились к классам C и M. В мае 2022 года те же 29 вспышек пришлись на две группы пятен, а в декабре 2024-го — на пять. Для сравнения учёные использовали данные каталога NOAA.

Рекорд зависит от того, где провести границу суток. При отсчёте по Москве число вспышек за день в этом столетии ни разу не достигало 30. По всемирному времени 5 мая 2022 года их было 32.

В лаборатории считают, что частые вспышки могут быть более благоприятным сценарием для Земли. При такой серии энергия высвобождается небольшими порциями и не успевает накопиться для одного или двух особенно мощных событий.

Активность Солнца начала расти вечером 5 ноября, когда в области № 4566 произошла вспышка класса M3.6, самая мощная с 10 октября. К следующему утру приборы засекли новые события уже за восточным краем солнечного диска. Тогда учёные предположили, что оттуда выходит ещё одна группа пятен.