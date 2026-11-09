На Солнце за первые восемь часов 9 ноября зарегистрировали сразу десять вспышек, а в течение дня учёные не исключают взрыва высшего класса X. Источником активности стала группа пятен № 4566, которая оказалась прямо напротив Земли, что повышает значимость возможных мощных событий для нашей планеты. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По их данным, Солнце продолжает производить вспышки с необычайной частотой: 7 ноября произошло 29 событий, что повторило суточный рекорд XXI века, а 8 ноября приборы зафиксировали ещё 28. Таким образом, с начала субботы насчитали уже 67 вспышек.

Все они возникают в одной активной области. Пока преобладают относительно слабые события класса C, однако вторые сутки подряд учёные фиксируют и более мощные вспышки категории M. Специалисты допускают, что в солнечной атмосфере сохраняется значительный запас энергии.

При этом частые небольшие вспышки могут оказаться благоприятным сценарием, поскольку позволяют постепенно высвобождать накопленную энергию. Гораздо опаснее, если активная область перестанет расходовать её небольшими порциями и перейдёт к формированию крупных взрывов.

«Если это так, то теоретически сегодня может произойти первое событие высшего X класса. При текущем расположении источника взрыва точно напротив Земли это может быть неприятно», — предупредили в лаборатории.

Тем временем Земля продолжает испытывать воздействие крупной корональной дыры. Скорость солнечного ветра достигает 700–800 километров в секунду, что в два-три раза превышает обычные показатели. Из-за этого периодически возникают слабые и умеренные магнитные бури, хотя большую часть времени геомагнитные индексы остаются ниже штормовых значений.

В ближайшие 24–48 часов влияние корональной дыры должно ослабнуть. Однако если на Солнце произойдут мощные вспышки, сопровождающиеся выбросами плазмы в сторону Земли, прогноз магнитных бурь на середину и вторую половину недели может существенно ухудшиться.

Ранее на Солнце произошла сильнейшая почти за месяц вспышка уровня M3.6. Её зарегистрировали вечером 5 ноября, когда индекс солнечной активности поднялся до пяти баллов и перешёл в оранжевую зону. Уже тогда специалисты отмечали высокую магнитную сложность группы пятен № 4566.