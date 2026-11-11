Алла Пугачёва вновь привлекла внимание поклонников фотографиями с Кипра. В Сети появились кадры, на которых 77-летняя певица позирует вместе с супругом Максимом Галкиным* и поклонницей в Лимасоле. Артистка улыбается в камеру и выглядит бодрой, несмотря на обсуждавшиеся ранее проблемы со здоровьем.

Пугачёву и Галкина* заметили на Кипре. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pugachevskaya_vesna

Для выхода Пугачёва выбрала свободную белую блузку с расстёгнутыми верхними пуговицами и крупные солнцезащитные очки на цепочке. Галкин* появился рядом в чёрной майке и очках в тонкой оправе. Пара согласилась сфотографироваться с поклонницей, которая поделилась кадрами в социальных сетях.

Публикацию сопроводили подписью «Новая встреча с Аллой. Лимасол». По фотографиям можно заметить, что певица сохранила привычный яркий образ и охотно позирует перед камерой. При этом состояние здоровья артистки ранее вызывало беспокойство у поклонников. В течение года Пугачёву неоднократно замечали с тростью, а на некоторых видео с прогулок она заметно прихрамывала. Сама певица рассказывала, что испытывала трудности с передвижением.

После отъезда из России Пугачёва проводит значительную часть времени на Кипре. Вместе с мужем и детьми Лизой и Гарри она живёт в Лимасоле. Певица нечасто появляется на публичных мероприятиях, поэтому фотографии со случайных встреч быстро привлекают внимание её поклонников.

Ранее Life.ru рассказывал о другом появлении Пугачёвой на Кипре. В октябре 77-летняя артистка сфотографировалась с поклонницей в коротких чёрных шортах, клетчатой рубашке и кроссовках. Необычный для певицы молодёжный образ привлёк внимание пользователей соцсетей.