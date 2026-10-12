Пугачёва в ультра мини шортах содрогнула Лимасол в свои «севен-севен»

Певица Алла Пугачёва появилась на публике на Кипре в коротких шортах. Новое фото артистки опубликовала в соцсети её поклонница.

На снимке 77-летняя певица позирует рядом с супругом Максимом Галкиным* и фанаткой. Для прогулки Пугачёва выбрала белую футболку, клетчатую рубашку, чёрные короткие шорты и кроссовки.

Образ артистка дополнила высоким хвостом и макияжем. Галкин* был одет в белую футболку, светлые брюки в полоску и кроссовки.

Судя по подписи к публикации, фотография была сделана на Кипре, где супруги в последние годы регулярно проводят время. Пугачёва продолжает редко появляться на публике, поэтому новые снимки артистки быстро привлекают внимание поклонников и обсуждаются в соцсетях.

А ранее Аллу Пугачёву заметили с травмой руки на Кипре. На одном из кадров видно, что конечность забинтована и зафиксирована лангеткой. Что именно произошло с певицей, пока не уточняется.

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