Пугачёва согласилась на фото с поклонником, но внимание привлекла её травмированная рука

Аллу Пугачёву заметили на Кипре с травмой руки. Снимки с артисткой опубликовал певец Егор Вильмс.

Алла Пугачёва встретилась с поклонником Егором Вильмс на Кипре. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/egorwilms

На одном из кадров видно, что конечность забинтована и зафиксирована лангеткой. Что именно произошло с Пугачёвой и при каких обстоятельствах она получила повреждение, неизвестно.

Вильмс рассказал, что давно хотел лично познакомиться со знаменитостью. В свой день рождения он отправился туда, где она часто гуляет, и провёл в поисках около четырёх часов.

Когда встреча всё же состоялась, исполнитель попросил автограф и совместное фото. Пугачёва предложила продолжить общение в ресторане, где Вильмс немного рассказал ей о себе.

«Я волновался так, что словами не передать. Рассказал немного о себе, о том, чем занимаюсь, о своей аудитории и о том, как много людей, которые тоже её очень любят. И до сих пор не верится, что эта встреча действительно произошла со мной», — поделился музыкант.

Вильмс поблагодарил Пугачёву за её творчество и назвал любимой артисткой. Известность самому исполнителю принесли в том числе каверы на её песни.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва сфотографировалась с поклонниками во время прогулки по Стамбулу. Четверо мужчин узнали 77-летнюю певицу на улице. Она согласилась сделать с ними совместное фото. На кадре Пугачёва позировала в коричневой рубашке, белых брюсах и кроссовках в окружении мужчин. Снимок вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Один из комментаторов пошутил про «удачный случай» встретить в Турции «эмигрантку». Другие поинтересовались, где в этот момент находился супруг певицы.