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Опубликовано 10 октября, 09:44

«Виден недостаток»: Никас Сафронов оценил картины внука Аллы Пугачёвой

Художник Никас Сафронов: Дени Байсарову нужно набраться опыта в живописи

Обложка © VK / Никас Сафронов

Обложка © VK / Никас Сафронов

Дени Байсарову стоит освоить основы композиции и внимательнее работать с цветом, считает народный художник России Никас Сафронов. Он оценил картины внука Аллы Пугачёвой, который недавно открыл персональную выставку в Москве.

«Задатки у него, несомненно, есть, но виден недостаток базового художественного образования», — подчеркнул собеседник URA.ru.

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Сафронов отметил фантазию и старание молодого автора, однако обратил внимание на перегруженность работ. Некоторые детали отвлекают от основного сюжета и мешают воспринимать полотно целиком. Например, в картине с красными горами стоит сохранить зелёный шар и белый фон, убрав остальные фрагменты.

Начинающему художнику нужно изучать сочетания цветов, совершенствовать технику и заниматься классической живописью, одновременно вырабатывая собственный стиль. По оценке мастера, талант у Байсарова есть, а обучение у опытных педагогов поможет ему развиваться в авангарде и других современных направлениях.

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Борис Эльфанд
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