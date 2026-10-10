«Виден недостаток»: Никас Сафронов оценил картины внука Аллы Пугачёвой

Дени Байсарову стоит освоить основы композиции и внимательнее работать с цветом, считает народный художник России Никас Сафронов. Он оценил картины внука Аллы Пугачёвой, который недавно открыл персональную выставку в Москве.

«Задатки у него, несомненно, есть, но виден недостаток базового художественного образования», — подчеркнул собеседник URA.ru.

Сафронов отметил фантазию и старание молодого автора, однако обратил внимание на перегруженность работ. Некоторые детали отвлекают от основного сюжета и мешают воспринимать полотно целиком. Например, в картине с красными горами стоит сохранить зелёный шар и белый фон, убрав остальные фрагменты.

Начинающему художнику нужно изучать сочетания цветов, совершенствовать технику и заниматься классической живописью, одновременно вырабатывая собственный стиль. По оценке мастера, талант у Байсарова есть, а обучение у опытных педагогов поможет ему развиваться в авангарде и других современных направлениях.

Ранее Никас Сафронов назвал человека, чей портрет никогда не напишет. Художник заявил, что никогда не согласился бы писать портрет Владимира Зеленского, поскольку его наследие трудно будет назвать созидательным.