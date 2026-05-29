Остров за портрет и леопард: Никас Сафронов раскрыл, от каких подарков «сходил с ума»

Художник Никас Сафронов, которому недавно исполнилось 70 лет, заявил, что часто получал необычные подарки на день рождения. К примеру, однажды ему подарили небольшой остров. Об этом он рассказал Пятому каналу.

«Я принимаю с достоинством. Есть подарки, которые тут же отдаю или кому-то передаю. Не скажешь людям: принесите деньгами. Не у каждого есть», — признался художник.

В апреле мастеру исполнилось 70 лет, однако поздравления всё ещё поступают. Среди презентов попадаются удивительные экземпляры. Например, недавно клиенты преподнесли огромный бронзовый бюст самого Сафронова.

Художник владеет личным островом. Однажды он написал портрет дочери состоятельного человека, и отец девушки в благодарность подарил ему клочок суши. Сафронов признаётся: платит за него налоги, но побывал там всего однажды.

Подруга преподнесла ему маленького леопарда стоимостью сто тысяч долларов, отчего живописец «сошёл с ума». В другой раз чуть не подарили змею. Сафронов отмечает, что предпочитает любоваться животными лишь на холстах.

Король Бахрейна презентовал инкрустированную шкатулку. Внутри оказалась бутылочка с мутной жидкостью — раствор для освящения жилья, отгоняющий нечистую силу. Такой чести художник удостоился за пророческую картину с нефтяной скважиной, после которой в Бахрейне действительно нашли нефть.

Ранее Никас Сафронов жаловался на бешеный ритм жизни: отдыхает он крайне мало, а творит преимущественно в ночные часы. Живописец отправляется в постель только перед рассветом — иначе не справляется с ворохом заказов и подготовкой экспозиций. Причина такой перегрузки проста: художник содержит многочисленных родственников. Плюс к своим отпрыскам, он полностью финансово обеспечивает трёх братьев и сестру.