Художник Никас Сафронов заявил, что никогда не согласился бы писать портрет Владимира Зеленского, поскольку его наследие трудно будет назвать созидательным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. Это не историческое лицо. Не думаю, что он войдёт в историю как созидатель», — сказал мастер.

По словам живописца, в мире есть люди-разрушители, которые проявляют себя лишь с негативной стороны: одни крушат храмы, другие организуют взрывы. Такие никогда не попадут на его полотна, чтобы не оставаться в его искусстве.

Художник известен портретами многих знаменитостей: Майи Плисецкой, Зураба Соткилавы, Михаила Горбачёва, Юрия Лужкова, Гейдара Алиева. В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин подарил лидеру США Дональду Трампу портрет, на котором тот изображён после покушения — автором работы оказался именно Сафронов.

Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что Никас Сафронов продал в Гонконге свою самую дорогую картину по цене в 985 тысяч долларов. Однако сам художник по правилам контракта получил лишь 25 тысяч из них. Он также утверждает, что за копию портрета Трампа ему предлагали $10 млн, но он отказался.