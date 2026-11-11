Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова решила расширить бизнес и заняться торговлей продуктами питания, в том числе рыбой и морепродуктами. Как выяснил Life.ru, предпринимательница стала совладелицей новой компании «Италмед Продукт», зарегистрированной 10 ноября 2026 года.

Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Решетовой принадлежит 33,4% организации с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Её партнёршами стали Ангелина Чеботарева и Оксана Лаврентьева, получившие по 33,3% бизнеса. Генеральным директором назначен Дмитрий Летаев.

Основным направлением деятельности новой фирмы заявлена оптовая торговля пищевыми продуктами. В перечень разрешённых видов деятельности входят в том числе поставки рыбы, ракообразных и моллюсков. Всего в ЕГРЮЛ указаны ещё шесть дополнительных направлений работы компании.

До этого Решетова развивала преимущественно проекты в индустрии красоты. Ей полностью принадлежат ООО «Хайп», зарегистрированное в 2017 году, и ООО «Онна», созданное в апреле 2026-го. Обе компании работают в сфере косметических услуг.

При этом финансовые результаты старейшего бизнеса модели оказались неоднозначными. По итогам 2025 года выручка «Хайп» выросла на 18%, достигнув 122 миллионов рублей. Однако чистая прибыль компании обвалилась сразу на 87% и составила всего 248 тысяч рублей.

Кроме того, с февраля 2017 года Решетова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности её ИП значатся исследование рыночной конъюнктуры и изучение общественного мнения.