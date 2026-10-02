Уголовник из Донецка и «нефтяной магнат» с долгом: Стала известна личность нового жениха Анастасии Решетовой

Новым избранником модели Анастасии Решетовой, по данным SHOT, является 30-летний Валерий Цвек из Донецка. В соцсетях мужчину представляют богатым бизнесменом и нефтяным магнатом, но за эффектной легендой обнаружились истории об альфонсе и только небольшая доля в компани, утверждает телеграм-канал.

Решетову и Цвека заметили вместе ещё летом 2022 года в отеле Jumeirah Capri Palace на Капри. По словам очевидцев, они много времени проводили вдвоём, а стоимость проживания в одном из дорогих номеров могла доходить до 300 тысяч рублей в сутки.

К этому моменту имя Цвека уже появлялось в светской хронике. Ему приписывали отношения с Ириной Чигиринской, дочерью миллиардера. После разрыва в окружении мужчины появились слухи, что он якобы жил за счёт состоятельной возлюбленной.

Сейчас Цвек позиционирует себя как IT-предприниматель и инвестор. По данным канала, в России у него обнаружилась 20-процентная доля в компании, занимающейся торговлей нефтью, при этом у фирмы имеется налоговая задолженность примерно на 52 тысячи рублей.

SHOT также пишет, что Цвек любит подчёркивать высокий статус: появляется в ресторанах на Maybach и в сопровождении нескольких охранников. При этом собеседники канала утверждают, что автомобиль и охрану он якобы арендует на отдельные выходы, а знакомым рассказывает разные версии происхождения своего состояния.

Известно и о судимости мужчины. По данным SHOT, в 2018 году Цвека признали виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью после того, как во время конфликта он несколько раз ударил мужчину по лицу.

Канал также утверждает, что Цвек является отцом второго ребёнка Решетовой. Сама модель имя отца публично не называла, отмечая лишь, что её новый избранник — ровесник и «не чей-то бывший».

Анастасия Решетова — российская модель и блогер, родилась 23 января 1996 года в Москве. Широкую известность получила после конкурса «Мисс Россия — 2014», где заняла второе место и получила титул первой вице-мисс. Позднее занималась модельной карьерой и бизнес-проектами в бьюти-индустрии. Несколько лет Решетова состояла в отношениях с рэпером Тимати, в 2019 году у них родился сын Ратмир, а в 2020-м пара рассталась. В январе 2026 года модель сообщила о помолвке, однако имя избранника публично не раскрывала.