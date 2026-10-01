Модель и блогер Анастасия Решетова ждёт второго ребёнка. О беременности 30-летней знаменитости сообщил журнал «Мнение редакции*», для которого она снялась в новой фотосессии.

Срок беременности и пол будущего малыша издание не уточнило, но на фото живот уже отчётливо виден.

Решетова родилась 23 января 1996 года в Москве. Известность к ней пришла после конкурса «Мисс Россия — 2014», где она получила титул первой вице-мисс. Позднее Анастасия занялась модельной карьерой, а в 2017 году выпустила книгу о питании и тренировках. Помимо съёмок и ведения блога, Решетова пробовала себя в бизнесе: развивала проекты в сфере красоты и выпускала нижнее бельё.

Несколько лет модель состояла в отношениях с рэпером Тимати. 16 октября 2019 года у них родился сын Ратмир, которому сейчас шесть лет. В сентябре 2020-го Решетова объявила о расставании с музыкантом после шести лет отношений.

В январе 2026 года Анастасия сообщила о помолвке, однако имя избранника публично не раскрыла. Ранее Life.ru рассказывал, как она опровергла слухи об отношениях с Егором Абрамовым, сыном миллиардера Александра Абрамова. Модель пояснила, что распространявшееся в Сети видео было старым, а предполагаемого жениха на нём не было.