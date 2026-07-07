Анастасия Решетова рассказала об избиениях в школе из-за красивой внешности

Блогер и телеведущая Анастасия Решетова призналась в шоу «Дерзкая готовка» ⁠с Ляйсан Утяшевой, что в подростковом возрасте сталкивалась с травлей из-за своей внешности. По её словам, она рано начала выглядеть как женщина, что вызвало агрессию со стороны сверстниц.

«Меня девочки побили после школы просто за то, что «у тебя там длинные ноги и попа, и грудь, и поэтому ты всем нравишься» — на коленкой в лоб. Пойдём поговорим вдвоём на одну», — рассказала Решетова.

Она отметила, что приходила домой с синяками на лице, но скрывала это от родных, и подобные случаи повторялись не раз. Тогда она терпела нападки, считая, что смирение — это «путь к благости».

Ранее модель и блогер Анастасия Решетова рассказала, что удалила гель из верхней губы, чтобы вернуть естественный вид и поддержать тренд на натуральную красоту, и результат ей понравился — лицо стало мягче и гармоничнее. Она отметила, что нижняя губа у неё была объёмнее, поэтому теперь пропорции выглядят природно, и показала лёгкий макияж, подчеркивающий обновлённый образ.