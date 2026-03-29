Решетова «подсела» на натуральную красоту и сдула губы

Модель и блогер Анастасия Решетова рассказала о заметных изменениях во внешности. Звезда решила поддержать тренд на естественную красоту и отказалась от яркого макияжа в повседневной жизни, а также прошла процедуру по удалению геля из верхней губы.

«Да! Я удалила гель из верхней губы и вернула губы к более натуральному виду», — поделилась Решетова с подписчиками.

Решетова сдула верхнюю губу.

По её словам, результат ей понравился: лицо стало выглядеть мягче и гармоничнее. Модель уточнила, что нижняя губа у неё изначально была более объёмной, поэтому сейчас пропорции выглядят максимально природно.

После процедуры Решетова также показала лёгкий макияж, который подчеркнул обновлённый образ без лишней яркости.

Красота бывает не только внешняя, но и внутренняя. Отличный этому пример — победительница конкурса «Мисс Россия» Анастасия Венза, которая направила свой денежный приз на поддержку приюта для бездомных животных «Домашний». В нём сейчас содержатся около 1,2 тысячи собак и более сотни кошек