Победительница «Мисс России» потратила миллионный выигрыш на приют для животных

Победительница конкурса «Мисс Россия» Анастасия Венза из Подмосковья направила свой денежный приз на поддержку приюта для бездомных животных «Домашний». В нём сейчас содержатся около 1,2 тысячи собак и более сотни кошек. Об этом рассказали в пресс-службе конкурса.

Как сообщили организаторы, инициатива призвана не только помочь приюту, но и привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Деньги пойдут на корм, лекарства и всё необходимое для ухода за питомцами.

Решение Вензы связано с личной историей. Два года назад её семья взяла из приюта собаку по кличке Майк, которая долго не доверяла людям. По словам девушки, со временем пёс адаптировался и стал полноценным членом семьи.

«Сегодня Майк — невероятно жизнерадостный, добрый и любящий пёс», — подилась Анастасия.

В пресс-службе добавили, что поддержать приют может каждый — не только деньгами, но и помощью на месте, включая прогулки с животными и участие в волонтёрской работе.

Ранее Life.ru писал, что абсолютной победительницей международного юношеского конкурса красоты и талантов World Rising Star 2026 стала ученица из Иркутской области Елена Бужеева. Конкурс проходит в Тбилиси уже 10 лет.