Анастасия Решетова купила квартиру в Дубае за 55 млн рублей

Блогер и телеведущая Анастасия Решетова приобрела квартиру стоимостью около 55 млн рублей. Недвижимость находится в центре Дубая. Об этом сообщил портал Super со ссылкой на источник.

По данным издания, Решетова вложила средства в апартаменты в премиальном жилом комплексе The St. Regis Residences ещё в 2023 году. Стоимость объекта составила 2,4 млн дирхамов.

Из окон квартиры открывается вид на небоскрёб Бурдж-Халифа, фонтаны и центральную часть города. На территории комплекса предусмотрены бассейн, спа-зона и фитнес-центр. Рядом также находится торговый центр Dubai Mall.

Ранее Анастасия Решетова рассказала о травле и избиениях в школьные годы. По словам телеведущей, сверстницы проявляли агрессию из-за её внешности и внимания со стороны мальчиков. После конфликтов она возвращалась домой с синяками на лице, но не рассказывала об этом близким. Решетова добавила, что подобные случаи происходили неоднократно, а сама она долгое время предпочитала терпеть нападки.