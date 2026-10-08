Платье уже выбрала: Беременная Решетова раскрыла причину срыва свадьбы

Модель Анастасия Решетова отложила свадьбу с отцом своего будущего ребёнка из-за сильного токсикоза. Торжество должно было состояться в конце сентября, однако беременность заставила знаменитость изменить планы. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях.

Анастасия Решетова перенесла свадьбу из-за сильного токсикоза. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a.reshetova

К празднику 30-летняя модель начала готовиться ещё в конце лета, когда её беременность была практически незаметна. Решетова объездила несколько дорогих свадебных салонов, примерила разные наряды и в итоге определилась с фасоном. Платье мечты она решила заказать в ателье, однако вскоре после утверждения эскизов от торжества пришлось отказаться.

«Перенос, я умираю от токсикоза и живот уже будет большой!» — вспомнила модель своё сообщение сотрудникам ателье.

По словам Решетовой, её планы редко складываются так идеально, как хотелось бы.

Сейчас знаменитость находится на пятом месяце беременности. Новую дату свадьбы она пока не назвала. При этом сама Анастасия призналась, что никогда не мечтала о пышном празднике и с удовольствием ограничилась бы тихой регистрацией брака. Большое торжество, по её словам, скорее нужно родственникам и окружающим, чем ей самой.

Ранее Life.ru рассказывал, что в январе Решетова объявила о помолвке, показав кольцо с крупным бриллиантом. Тогда СМИ называли её предполагаемым женихом бизнесмена Владислава Абрамяна, однако модель впоследствии опровергла его причастность к своей беременности. Позднее стало известно, что новым избранником знаменитости может быть 30-летний Валерий Цвек из Донецка. Сама Решетова эту информацию не подтвердила, отметив лишь, что её возлюбленный — ровесник и не состоит в других отношениях.

У модели уже есть шестилетний сын Ратмир от рэпера Тимати. После шести лет отношений пара рассталась в 2020 году, так и не оформив брак. О скором пополнении в семье Решетовой стало известно 1 октября, когда она опубликовала новую фотосессию с округлившимся животом.