Некоторые люди выбирают партнёра не вопреки его слабости, а именно из-за неё. Жена считает мужа недостаточно успешным, критикует каждое его решение и уверена, что достойна большего, но годами никуда не уходит. Психологи видят в этом не каприз, а понятный механизм: рядом с тем, кто кажется хуже, легко чувствовать себя лучше. И это ощущение порой становится важнее самой любви. Мы разобрались, почему так происходит и чем заканчиваются отношения, где один всё время смотрит на другого сверху вниз.

Не любовь, а удобное превосходство

Чувство превосходства в отношениях: мнение психолога. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зачем мы выбираем партнёров, которых не уважаем? В психологии у этого механизма есть название: нисходящее социальное сравнение. Человек оценивает себя на фоне того, кого считает менее благополучным, и это его успокаивает. Чужие неудачи подсвечивают свои достижения, а скромные амбиции партнёра превращаются в точку отсчёта. В паре это работает незаметно: никто вслух не говорит «я с тобой, потому что рядом с тобой я выгляжу успешнее», но выбор нередко делается именно по этой логике.

Клинический и семейный психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная называет такие союзы попыткой подпитывать свою уверенность за чужой счёт. «Иногда отношения становятся способом поддерживать собственную самооценку. Рядом с человеком, которого мы считаем менее успешным или привлекательным, легче чувствовать себя значимым», — объясняет эксперт. Но у такой конструкции есть слабое место, и проявляется оно не сразу, а спустя годы совместной жизни.

«Например, женщина сознательно выбирает мужчину с меньшими амбициями. Сначала ей нравится, что он не конкурирует с ней. Но спустя время она начинает презирать его за отсутствие инициативы. В результате возникает противоречие: качества, которые поначалу давали ощущение безопасности, со временем становятся поводом для раздражения. В основе такого выбора может лежать не совместимость партнёров, а потребность поддерживать собственную самооценку», — рассказывает психолог.

Почему равный партнёр пугает

Страх отвержения и выбор менее успешного партнёра. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вторая причина такого выбора кроется в страхе отвержения. Самостоятельный человек всегда немного непредсказуем: он может не согласиться, отказать или решиться собрать вещи. С тем, кто кажется менее востребованным, возникает иллюзия контроля: он никуда не денется и лучше никого не найдёт. Такие переживания знакомы даже звёздам первой величины: Деми Мур, по её словам, увидела в разводе с Эштоном Кутчером подтверждение давнего страха оказаться ненужной.

Как объясняет психолог, чувство превосходства в таком союзе работает как броня. За ней проще спрятать главный страх: оказаться недостаточно хорошим для того, кто стоит вровень. Однако у брони есть цена. Подобная стратегия мешает эмоциональной близости, ведь партнёр из равноправного участника отношений превращается в человека, который должен постоянно доказывать свою ценность. Он старается и ждёт похвалы, а получает новые претензии. Доверие в такой паре вытесняется экзаменом без конца и без права на пересдачу.

Удобный виноватый

Постоянная критика партнёра как защита от себя. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Иногда постоянная критика второй половины нужна, чтобы не задавать неприятных вопросов себе. Недовольство собственной жизнью в таком случае легко объяснить его маленькой зарплатой, тяжёлым характером или нежеланием меняться. Чем больше претензий к другому, тем меньше времени остаётся на честный разговор с самим собой. Порой подозрительность доходит до тотальной проверки, и тогда в ход идут мелочи в телефоне, по которым люди пытаются уличить партнёра в измене.

«За подобными претензиями могут стоять реальные проблемы. Но если человек годами обвиняет партнёра и одновременно отказывается менять ситуацию, важно разобраться, какую функцию выполняют эти отношения. Постоянное обесценивание позволяет сохранять удобную позицию: виноват другой, а значит, собственные страхи, ошибки и трудности с близостью можно не замечать. Важнее разобраться, почему человек продолжает отношения, в которых не видит ценности другого», — предупреждает психолог.

Что на самом деле значит уважать

Что значит уважать партнёра в отношениях. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Уважение часто путают с восхищением, и отсюда растёт много обид. Восторгаться каждым поступком мужа или жены никто не обязан. Уважать — значит признавать за близким право на самостоятельность, собственное мнение и достоинство. Спорить о деньгах или ремонте можно, но без сомнений в том, что рядом взрослый человек. Гордость и умение мириться сейчас проверяют и звёзды: до середины декабря четырём знакам зодиака придётся сдавать экзамен на любовь.

Где заканчиваются ссоры и начинается давление

Унижение и контроль в паре: где начинается давление. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если пренебрежение становится привычным фоном, речь идёт уже не о трудном характере или усталости. «Если один постоянно унижает другого, отношения постепенно превращаются в борьбу за власть. При этом систематическое унижение и контроль могут быть признаками психологического насилия, а не просто сложностей общения», — подчёркивает эксперт. Если такая картина знакома, это повод поговорить со специалистом, а не терпеть дальше.

Изменить такую модель можно, но начинать придётся с честного вопроса к себе. Что держит рядом с этим человеком: желание быть именно с ним или возможность чувствовать себя значимее на его фоне? Признать страх одиночества или равноправия бывает куда сложнее, чем годами критиковать партнёра. В зрелой паре сильными могут быть оба, и тогда любовь держится на интересе, а не на сравнении. А узнать, кому звёзды обещают такие отношения, можно в любовном гороскопе на 2027 год для всех знаков зодиака.