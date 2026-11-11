11 ноября актрисе исполняется 64 года, но она продолжает удивлять Голливуд и выбирать роли, требующие смелости. В 2024 году Деми Мур покорила зрителей фильмом «Субстанция», который принёс ей «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар». Life.ru рассказывает, как Мур пережила разводы, карьерные неудачи и личный кризис, а затем вернулась на экраны с работой, изменившей отношение к ней.

Почему Деми Мур пришлось взрослеть слишком рано?

Деми Мур в молодости: трудное детство, ранний брак с Фредди Муром и первые роли будущей звезды Голливуда. Фото © ТАСС / Mary Evans / AF Archive / New Line, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Задолго до дорогих контрактов и красных дорожек Деми научилась приспосабливаться к чужим правилам. В семье постоянно переезжали, взрослые злоупотребляли алкоголем, а ощущение спокойного дома девочке было незнакомо. В интервью Дайан Сойер Мур рассказывала об этом уже знаменитой актрисой, которая пыталась понять, почему даже успех не избавил её от страха оказаться ненужной.

В 16 лет она бросила школу и ушла из дома, пробовала работать моделью, затем начала сниматься. В юности была Гайнс, а потом вышла замуж за музыканта Фредди Мура, чью фамилию и сохранила и после развода. Одной из первых заметных работ стал сериал «Главный госпиталь», а в 1985 году вышли «Огни святого Эльма», закрепившие её среди молодых звёзд Голливуда.

Однако к тому времени у Мур уже была зависимость. Перед съёмками «Огней святого Эльма» продюсер и режиссёр настояли, чтобы она прошла лечение. Позднее актриса называла это решение огромным подарком. За молодой женщиной, которую зрители только начинали узнавать, уже стояла история, в которой работа могла стать поводом выбраться из опасного положения.

Как фильм «Привидение» сделал её звездой?

Деми Мур в фильме «Привидение»: как роль Молли и дуэт с Патриком Суэйзи сделали актрису звездой Голливуда? Фото © Кадр из фильма «Привидение», режиссёр Джерри Цукер, сценарист Брюс Джоэл Рубин

В 1990 году у Мур появилась роль, с которой её будут узнавать десятилетиями. В «Привидении» Джерри Цукера она сыграла Молли, потерявшую любимого человека и не подозревающую, что он остаётся рядом. Патрик Суэйзи был призраком Сэмом, Вупи Голдберг помогала ему связаться с миром живых, а Мур удерживала в этой истории самое земное чувство, горе женщины, которой нужно продолжать жить после утраты.

Знаменитая сцена у гончарного круга стала одним из самых узнаваемых романтических эпизодов кино. При этом роль Молли требовала гораздо большего, чем красиво смотреться рядом с партнёром. В её неверии, растерянности и надежде зритель должен был узнать собственный страх потерять близкого. Именно эта эмоциональная убедительность помогла фильму пережить свою эпоху.

За «Привидением» последовали «Несколько хороших парней» (1992) и «Непристойное предложение» (1993). В начале 90-х Мур стала актрисой, чьё имя могло продавать фильм. Вскоре она получила контракт, который одновременно показал её влияние и сделал удобной мишенью для насмешек.

Самые громкие скандалы в карьере

Деми Мур в «Стриптизе»: почему рекордный гонорар в 12,5 миллиона долларов обернулся осуждением и насмешками? Фото © Кадр из фильма «Стриптиз», режиссёр Эндрю Бергман, сценаристы Эндрю Бергман, Карл Хайасен

За «Стриптиз», вышедший в 1996 году, Мур получила 12,5 миллиона долларов и стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. В разговоре, который приводит The Independent, она объясняла, что видела гонорары Брюса Уиллиса и считала справедливым получать сопоставимые деньги за сопоставимую работу. Но рекордный контракт не защитил её от реакции на сам фильм. «Стриптиз» получил преимущественно отрицательные рецензии, а история матери, которая зарабатывает танцами ради борьбы за дочь, оказалась заслонена разговорами об обнажённых сценах и сумме в контракте. Мур вспоминала, что вместе с финансовым успехом получила волну осуждения за выбранную роль.

И снова её внешность стала самостоятельной темой, когда она обрила голову для «Солдата Джейн» Ридли Скотта, вышедшего в 1997 году. В интервью актриса объясняла, что её привлекал вопрос, почему способной женщине могут закрывать дорогу в армию. Однако публичный разговор о её теле и гонорарах часто оказывался громче разговора о том, что именно она хотела сыграть. После нескольких болезненно принятых работ Мур стала реже появляться на экране.

Брак с Брюсом Уиллисом

Деми Мур и Брюс Уиллис: как звёзды Голливуда пережили развод и сумели сохранить близкие отношения после него? Фото © ТАСС / Mary Evans / AF Archive

На годы её наибольшей славы пришлась и семейная жизнь с Брюсом Уиллисом. Они поженились в 1987 году, у них родились Румер (1988), Скаут (1991) и Таллула (1994). Две большие карьеры существовали рядом с обычными родительскими заботами, хотя сама семья постоянно находилась под вниманием прессы. В 1998 году супруги расстались, а в 2000-м оформили развод. Мур сократила съёмки и сосредоточилась на жизни с дочерьми в Айдахо. Как она впоследствии рассказывала ABC News, для обоих родителей было важно, чтобы дети продолжали чувствовать себя любимыми.

Отношения после развода пришлось выстраивать заново, и со временем бывшие супруги сохранили близость, совместные семейные праздники и участие в жизни дочерей. Эта близость сохранилась и после того, как у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию в марте 2022 года. Как сообщал Life.ru, Мур до сих пор продолжает навещать бывшего мужа, а рядом с ним остаются его жена Эмма Хеминг и дочери. Сама Эмма 2 октября 2026 года поделилась редким снимком актёра и рассказывала, что «он был и навсегда останется легендой», и она гордится быть его женой.

Союз Деми Мур с Эштоном Кутчером

Деми Мур и Эштон Кутчер: почему третий брак актрисы закончился разводом и обернулся тяжёлым личным кризисом? Фото © ТАСС / Александра Мудрац

В 2003 году Мур вернулась в большое зрительское кино во второй части «Ангелов Чарли». Тогда же начались её отношения с Эштоном Кутчером. Разницу в возрасте в 15 лет обсуждала вся пресса (ей 43, ему 28), но сама актриса позднее объясняла, что рядом с ним почувствовала давно забытую лёгкость. Он принимал её детей и не пугался присутствия бывшего мужа в семейной жизни. В 2005 году они поженились.

В интервью Мур рассказывала, что в этих отношениях пережила потерю беременности, затем пыталась снова стать матерью с помощью ЭКО. По её словам, желание родить ещё одного ребёнка постепенно заслонило многое из того, что уже было в её жизни. Позднее Мур узнала об измене Кутчера и, как утверждала в том же интервью, получила от него подтверждение. Представители актёра тогда отказались комментировать её книгу.

В ноябре 2011 года пара рассталась, а развод завершился в ноябре 2013-го. Для 51-летней Мур этот разрыв оказался связан с давними страхами. Она говорила Сойер, что переживала его как подтверждение собственной нелюбимости, и понимала, что такая реакция относится ко всей её прошлой жизни, а не только к одному мужчине.

Почему фильм «Субстанция» изменил карьеру Мур?

Деми Мур в фильме «Субстанция»: роль Элизабет Спаркл, первый «Золотой глобус» и первая номинация на «Оскар». Фото © Кадр из фильма «Субстанция», режиссёр Корали Фаржа, сценарист Корали Фаржа

Все эти годы Мур продолжала работать. В 2011 году она появилась в финансовой драме «Предел риска», а в сериале «Вражда. Капоте против лебедей» сыграла Энн Вудворд. Но именно «Субстанция», вышедшая в 2024-м, принесла ей новый масштаб внимания. В фильме Корали Фаржа Мур стала Элизабет Спаркл, бывшей кинозвездой и ведущей фитнес-шоу, которую увольняют из-за возраста. Героиня решается воспользоваться препаратом, создающим её молодую версию. Постепенно желание вернуть чужое восхищение превращается в разрушительную борьбу с самой собой.

Для актрисы, чью внешность столько лет обсуждали публично, такая роль требовала особой открытости. В интервью Variety она объясняла, что обдумывала именно степень уязвимости, которую придётся показать. Собственный опыт отношений с телом помогал ей понимать Элизабет, хотя биография героини не повторяла её жизнь.

5 января 2025 года, в 62 года, Мур получила первый «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле. Со сцены она вспомнила продюсера, который когда-то назвал её «актрисой для попкорна». Это определение, по её словам, заставляло верить, что она может приносить кассу, но не заслуживает серьёзного признания. Теперь она держала награду за работу, в которой показала страх, отчаяние и жестокость к себе. Затем последовала первая номинация на «Оскар». В 2025 году статуэтку получила Майки Мэдисон за «Анору», однако для Мур само место среди номинанток стало новым этапом. В интервью TIME она признавала разочарование от проигрыша и одновременно говорила, что видит впереди продолжение своей истории.

С какими ролями Деми Мур подошла к 64-летию?

Новые роли Деми Мур после «Субстанции»: сериал «Лэндмен» и комедия Бутса Райли «I Love Boosters» 2026 года. Фото © Кадр из сериала «Лэндмен», режиссёры Стефен Т. Кэй, Майкл Фридман, Тейлор Шеридан, сценаристы Тейлор Шеридан, Christian Wallace

После фильма «Субстанция» Мур продолжила работать в разных жанрах. В сериале «Лэндмен» Тейлора Шеридана она играет Кэми Миллер, одну из героинь истории о нефтяном бизнесе Западного Техаса. Проект, в котором также снимается Билли Боб Торнтон, продлён на третий сезон.

В 2026 году вышла комедия Бутса Райли «I Love Boosters». Здесь у Мур совсем другая героиня, влиятельная фигура модной индустрии Кристи Смит. После того как она присваивает чужой дизайн, против неё выступает компания профессиональных магазинных воров. От отчаяния Элизабет Спаркл актриса переходит к сатире на мир, где власть и деньги позволяют распоряжаться чужим трудом.