22 квартиры и дом за миллиард: что осталось от империи Волочковой и кто оплачивает её Мальдивы Оглавление Директор, гонорар и Мальдивы Дюран, Кузнецов и Джигурда: три беды Волочковой Что осталось от империи Волочковой 22 квартиры, которые не спасли Танцы за копейки: доходы балерины Королева скандалов Анастасия Волочкова опять в эпицентре конфликта: в этот раз она обвинила своего нового директора в том, что тот пытался оставить её без гонорара. Как живёт экс-прима Большого театра и почему ей не везёт с мужчинами? 4884 4884 Дом за миллиард и билеты от 7 тысяч: как Волочкова танцует за копейки, а живёт на широкую ногу. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Виноградов, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Директор, гонорар и Мальдивы

На днях экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова разругалась со своим новым директором Максимом Николаевым. Бывшая звезда балета обвинила его в том, что тот присвоил себе часть её гонорара за концерт в Краснодаре и вообще плохо выполнял свои обязанности, тогда как сама она оплачивала его отдых на Мальдивах и доверяла ему как другу.

По словам Волочковой, после выступления директор забрал деньги организаторов в большем размере, чем было согласовано, а самой балерине гонорар выплатили только когда она публично стала возмущаться в соцсетях. При этом бывшая прима подчеркнула, что взяла Николаева к себе в директоры из жалости, потому что он потерял работу.

Сам Николаев утверждает, что действовал правильно, а конфликт возник из-за того, что Волочкова женщина неуравновешенная, и все, дескать, это знают.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Дюран, Кузнецов и Джигурда: три беды Волочковой

Это далеко не первый конфуз балерины с окружающими её мужчинами. Достаточно вспомнить нашумевший якобы роман Волочковой с Дмитрием Дюраном — кондитером, который благодаря такой медийной раскрутке, по версии следствия, сумел обмануть 50 человек на 100 млн рублей. За это его в прошлом году осудили на пять лет, а в этом добавили ещё девять.

Ещё один друг балерины — Сергей Кузнецов — в мае 2023 года жестоко избил свою жену Анастасию Кондрачук, после чего она впала в кому, а после того как его за это арестовали, свёл счёты с жизнью в СИЗО.

Одно время в компании Волочковой находился не менее эпатажный Никита Джигурда. Их дружба рухнула, когда однажды в Сеть попало видео с домашней вечеринки артистки, на котором он на камеру раздевал и щупал балерину. После этого разразился большой скандал, в который была втянута даже жена Джигурды, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина.

Актер Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Последние годы Волочкова во всех своих интервью сетует, что мужчины просто пользуются её расположением и деньгами. Единственный человек, кто действительно был надёжным плечом — это Сулейман Керимов.

Возможно, это действительно так, поскольку всё состояние, которым до сих пор располагает Анастасия Волочкова, закладывалось именно при нём. Впрочем, по её же словам, этот человек после разрыва отношений якобы попытался разрушить карьеру балерины и способствовал её уходу из Большого театра.

Что осталось от империи Волочковой

Сейчас в собственности звезды балета остаётся четырёхкомнатная квартира площадью 165 кв. метров в самом центре Москвы в Петровском переулке. Стоимость квадратного метра здесь сейчас доходит до 1,2 млн рублей. Таким образом, эта недвижимость артистки может оцениваться в 200 млн рублей.

Также у балерины есть большой загородный дом в Подмосковье на Новой Риге. На участке в 25 соток с ландшафтным дизайном, собственным садом и зоной отдыха расположен просторный дом площадью около тысячи «квадратов», если считать со всеми пристройками и террасами.

Он выполнен в классическом стиле с элементами дворцовой архитектуры: высокие потолки, колонны, широкие мраморные лестницы. Внутри — множество зеркал, лепнины, хрустальные люстры и антикварная мебель. Волочкова начала его строить в 2012 году и закончила спустя 4 года. Сейчас его рыночная стоимость может оцениваться в сумму до миллиарда рублей.

Занятно, что в прессе то и дело появляется информация, что у экс-примы Большого за эту недвижимость возникают долги по ЖКХ.

22 квартиры, которые не спасли

Ещё одна, не менее дорогая, квартира площадью 196 кв. метров находится в Санкт-Петербурге на улице Итальянской — в двух шагах от Невского проспекта. Шестикомнатные апартаменты были оформлены в стилях классицизм и необарокко с обилием лепнины, позолоты и хрусталя. Мрамор, расписные потолки, хрустальные люстры, золотые унитазы и белый рояль, по оценкам специалистов, обошлись Волочковой в 60 млн рублей.

Когда у балерины стало хуже с доходами, жильё было выставлено на продажу и долго искало нового владельца как раз из-за специфических вкусов хозяйки. За это время цена с 200 млн рублей упала до 165. Сделка прошла в тайне от общественности в апреле прошлого года.

До недавнего времени Волочковой принадлежали 22 квартиры в элитном ЖК «Паруса» в Астрахани. Становиться их владельцем артистка не планировала, они были переписаны на неё в качестве выплаты долга.

После Керимова Волочкова жила с бизнесменом Игорем Вдовиным. Он, по словам балерины, одолжил у неё 100 млн рублей, но отдать не смог. Вместо денег на правах совладельца компании-застройщика «Паруса» предложил расплатиться жильём.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин. Фото © ТАСС / Дмитрий Бурлаков

Жильё долго не могли сдать в эксплуатацию, вместо трёх корпусов построили только один, и новая собственность Волочковой долгое время висела в воздухе. Когда же дом сдали, балерина начала продавать квартиры, но в итоге удалось избавиться от них за 86 млн рублей.

Танцы за копейки: доходы балерины

Как удерживается на плаву Анастасия Волочкова, история тёмная. Судя по ЕГРЮЛ, зарабатывает она как ИП со сферой деятельности в области исполнительских искусств. Ещё у артистки есть собственный фонд искусств, но, судя по бухгалтерской отчётности, он существует только на бумаге, из года в год штампуя нулевую отчётность.

Судя по её афишам, рассчитывать на большие доходы от своей гастрольной деятельности балерине не приходится. Сама артистка утверждала, что намерена выходить на сцену по 4-5 раз в месяц. Однако в 2026 году Life.ru нашёл информацию всего о 4 состоявшихся концертах. Все они идут на небольших площадках, самая крупная из которых — ДК «Октябрь» в Подольске. Он насчитывает 850 мест. Чуть поменьше — московский КЦ «Строгино»: он вмещает около 510 человек. Остальные — в пределах 100 мест.

При этом стоимость билетов впечатляющей не назовёшь. Например, на февраль 2027 года запланировано выступление в одном из столичных клубов вместимостью 90 человек. Максимальная цена билета — 18,5 тыс. рублей. Таких мест в клубе всего несколько — это пара столиков, расположенных в партере непосредственно у сцены. Остальные дешевле — от 7 тыс. Впрочем, билеты на выступление пока никто не купил.

Отдельно стоит упомянуть участие балерины в корпоративных мероприятиях. За выход артистка просит от 300 до 500 тыс. рублей в зависимости от места выступления и прочих условий. Впрочем, если заказчик хочет увидеть «специальный номер со шпагатом», стоимость может вырасти до 2,5 млн рублей.

Ещё одна статья дохода Волочковой — раздача интервью и участие в различных шоу. За это менеджеры артистки просят по 200 тыс. рублей за выпуск. Рекламных доходов у балерины, учитывая её скандальную репутацию, сейчас практически нет.

Тем не менее Анастасия Волочкова регулярно ездит отдыхать на дорогостоящие курорты Мальдивских островов и при этом часто берёт с собой мужчин, отношения с которыми позже заканчиваются скандалами и обвинениями в использовании имени балерины ради хайпа.

Авторы Евгений Кузнецов