Миллиард в бетоне и 25 млн за выход: как живёт Аллегрова, пока все думают, что она исчезла Оглавление Аллегрова продала квартиру Лужкова: почему так дёшево Сколько стоит концерт Аллегровой для заказчика Налог, который чуть не отнял дворец Аллегровой Один концерт — и дом окупился: математика Аллегровой Дом в «деревне олигархов»: сколько стоит вилла Аллегровой Майами, океан и 1,8 млн долларов: квартира Аллегровой Популярная российская певица Ирина Аллегрова в последнее время не так часто выходит на сцену. На что она живёт, сколько просит за выступления, какая недвижимость у неё есть — в статье Life.ru. 56751 56751 Аллегрова продала квартиру Лужкова, но дворец не отдаст: как певица оптимизирует расходы. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Аллегрова продала квартиру Лужкова: почему так дёшево

На днях появилась информация, что Ирина Аллегрова продала квартиру, якобы подаренную ей ещё покойным мэром Юрием Лужковым. Используемые в качестве шубохранилища 150 квадратных метров на Нахимовском проспекте ушли за 75 млн рублей.

Как пишут, покупателя недвижимость искала больше года из-за неузаконенной перепланировки. Из-за неё же якобы упал и ценник — дескать, подобное жильё эксперты оценивают в 88–90 млн рублей.

Было ли в собственности у Аллегровой это жильё — вопрос открытый, однако известно, что певица и ранее предпринимала попытки оптимизировать свои расходы на недвижимость.

Особенную актуальность этот вопрос ожидаемо приобрёл в последние годы, так как в связи с возрастом концертов у 74-летней артистки становится всё меньше — доходы падают, а стоимость содержания домов и квартир растёт.

Сколько стоит концерт Аллегровой для заказчика

Возможно, поэтому ценник на её нечастые выступления остаётся рекордным среди большинства российских звёзд эстрады. В декабре 2025 года Аллегрова вошла в пятёрку самых дорогих российских артистов по версии НТВ. Её выступление оценивалось в 25 млн рублей. А телеграм-канал SHOT выяснил, что участие Аллегровой в частном корпоративе обходилось в 16 млн рублей. Телеграм-канал даже посчитал, сколько раз за эту сумму для клиента могут спеть её коллеги.

Певица Ирина Аллегрова. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Оказалось, тот же Стас Михайлов мог выступить дважды, пять раз — Михаил Шуфутинский, десять — Лев Лещенко, а, например, Алекса — все 23 раза. И только Надежда Кадышева, благодаря зумерам недавно вышедшая в топ прослушиваний на стриминговых платформах, за эти деньги может позволить себе отыграть всего полконцерта — её сорокаминутное выступление сейчас стоит около 25 млн рублей.

При этом требования к заказчику у Аллегровой суровые: заведение, где намечено мероприятие, должно быть закрытым, гости — строго по спискам. При этом само выступление категорически запрещено снимать — это касается как видео, так и фотосъёмки.

Налог, который чуть не отнял дворец Аллегровой

Несколько лет назад Ирина Аллегрова чуть было не продала своё основное жильё — особняк в посёлке «Советский писатель», который она строила много лет. К этому решению её подтолкнула реформа налогообложения имущества физических лиц. Она подразумевала переход к налогу на имущество по кадастровой стоимости, что привело к увеличению расходов владельцев.

Тогда в интервью артистка назвала новый налог «грабительским» и сетовала, что только коммунальные платежи за особняк ей ежемесячно обходились в сумму более 100 тыс. рублей. Сумма включала отопление, электричество, воду, услуги управляющей компании посёлка, садовника и т.д. А по сообщениям СМИ того периода, к этим 1,2 млн рублей в год, дескать, теперь надо прибавлять ещё 10 млн налога.

В результате, как писали, Аллегрова присмотрела себе жильё поскромнее — дом в элитном подмосковном загородном посёлке «Трувиль», и выставила дворец на продажу за 483 млн рублей. Впрочем, на такую сумму покупатель так и не нашёлся, певица осталась жить в старом особняке, а вот новый был продан.

Особняк Ирины Аллегровой. Фото © yandex.ru

Один концерт — и дом окупился: математика Аллегровой

Life.ru нашёл старое объявление о продаже, из которого следовало, что у певицы дом площадью 2 тыс. квадратных метров, расположенный на 50 сотках земли. Но вот официально его площадь более чем в два раза меньше — всего 918 квадратных метров на участке в 45,6 сотки, и ещё 77 «квадратов» занимает «хозблок». Больше никаких строений на этом земельном наделе не зарегистрировано.

Если рассчитывать примерный налог исходя из данных в ЕГРН, а не из рекламного объявления, сумма налога не выглядит фантастической — никакими 10 миллионами там и не пахнет. Кадастровая стоимость особняка Ирины Аллегровой составляет 26,8 млн рублей. Участок земли стоит 18 млн, и 2,6 млн — хозблок. Всего — 47,4 млн рублей.

Получается, если недвижимость используется для личных нужд и не носит коммерческого характера, сумма налога составит всего 84 тыс. рублей. А если налоговый орган решит, что имущество певицы может использоваться в других целях, сумма возрастёт до 361 тыс. рублей в год.

Итого: годовое содержание дома без учёта возможных ремонтов и прочих непредвиденных расходов обходится Аллегровой в плюс-минус полтора млн рублей. Таким образом, всего один концерт певицы в год полностью окупает все затраты на его содержание и, в общем, безбедную жизнь.

Дом в «деревне олигархов»: сколько стоит вилла Аллегровой

Впрочем, здорово отягощать карман народной артистки России может её итальянская вилла, расположенная в Тоскане. Аллегрова сама рассказала, что недвижимость находится в коммуне Форте-деи-Марми, которую уже давно в прессе называют «деревней олигархов» или «русским Куршевелем».

Площадь дома составляет около 430 квадратных метров, на участке есть бассейн и сад с оливами, фикусами и лавровыми деревьями. Стоимость этого великолепия по оценкам риелторов 5–6 млн евро или около 550 млн рублей по текущему курсу.

Там часто видят дочь артистки и по совместительству её же концертного директора Лалу с семьёй, и там же любит отдыхать сама Ирина Аллегрова. По её словам, там она может спокойно наслаждаться жизнью без опасений быть узнанной и преследуемой.

Певица Ирина Аллегрова с дочерью Лалой. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

В сегодняшних условиях владение зарубежной недвижимостью для россиян превращается в проблему, начиная от сокращения возможностей попасть в Европу или удалённо оплачивать зарубежные счета и заканчивая ростом налогов и стоимости обслуживания жилья.

Майами, океан и 1,8 млн долларов: квартира Аллегровой

По слухам, в итальянскую недвижимость артистка вкладывалась, в том числе за счёт денег от продажи своей квартиры в американском Майами. Life.ru нашёл в местных базах данные, что такое жильё у Аллегровой действительно было.

Апартаменты площадью 210 квадратных метров находятся в элитном ЖК Turnberry Ocean Colony, расположенном прямо на берегу океана в русском районе Санни-Айлс Бич. Жильё состоит из двух спален, гостиной и огромной опоясывающей квартиру террасы с видом на воду. Судя по реестру, оно могло быть продано за 1,8 млн долларов.

Авторы Евгений Кузнецов