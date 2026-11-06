Роллс-Ройсы, ресторан и виллы: что Стас Михайлов боится потерять при разводе Оглавление Скандал в семье Михайлова: развод или пиар Особняк за миллиард и вилла в Тивате На чём ездит Михайлов: три Rolls-Royce Куда Михайлов вкладывал: стройка и рестораны Крупье, кассеты и «Без тебя»: путь певца Светскую тусовку взбудоражила новость о возможном разводе в семье Стаса Михайлова. О разрыве заявила супруга певца Инна, назвав его «человеком-фейком». Сам артист уже опроверг её слова. Life.ru разбирался, почему он пошёл на попятную. 12772 12772 От крупье до дамского идола: что Стас Михайлов испугался отдать жене. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Скандал в семье Михайлова: развод или пиар

В конце сентября 2026 года супруга певца Стаса Михайлова Инна взбудоражила его фанаток сообщением о прекращении отношений звёздной пары. В своём аккаунте в одной из соцсетей она написала, что муж — «человек-фейк», и она не имеет отношения «к его нынешнему образу и внешнему виду». С тех пор прошло больше месяца, но что на самом деле произошло в семье, и как дальше будут развиваться события, так и осталось загадкой.

Отметим, звёздный брак продлился 15 лет и считался одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. По словам продюсера Сергея Дворцова, измены не было, супруги просто решили пойти каждый своим путём.

Странность ситуации в том, что сам Стас Михайлов опроверг эту информацию.

— Не надо переживать, всё хорошо. Мы все живы и здоровы. Инна — моя любимая жена. Не верьте всему, что написано. У меня прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас! — заявил певец в выпущенном видеоролике.

Сложно сказать, почему Михайлов решил дать заднюю. Возможно, эмоциональное заявление Инны было мгновенной реакцией на какую-то внезапно возникшую ситуацию, и позже она, взяв себя в руки, переосмыслила написанное. Но не исключено и то, что в случае развода певцу придётся делить совместно нажитое имущество. Поскольку делить есть что, процесс может оказаться для него болезненным.

Особняк за миллиард и вилла в Тивате

За свою карьеру Стас Михайлов обзавёлся огромным состоянием. Стоимость только одного загородного дома, где всё последнее время жила его семья, может достигать 1 млрд рублей.

Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Особняк находится в деревне Захарово, что под Истрой, в считанных метрах от реки Беляны. Здесь находится закрытый элитный посёлок Агаларов Эстейт, где также есть недвижимость Эмина Агаларова, актёра Данилы Козловского, певицы Ани Лорак и блогерши Лерчек. На 26 с половиной сотках земли расположен почти 600-метровый дом, записанный на Инну Михайлову.

Сам певец зарегистрирован в квартире площадью более 80 квадратов, расположенной на первом этаже жилой высотки столичного района Коптево. Вряд ли эта площадь использовалась в качестве жилья — скорее, это офис певца и место регистрации его многочисленных автомобилей. Рыночная стоимость недвижимости — около 30 млн рублей.

Есть у семьи и заграничная недвижимость — в Черногории в муниципалитете Тиват в историческом районе Кртоли на юго-востоке Бока-Которского залива находится вилла, построенная в стиле хай-тек и занимающая территорию в 1 тыс. кв. метров. Из окон особняка виднеется лазурное море и Госпа Од Мило — островок, на котором находится один из древнейших монастырей Черногории. Стоимость этой недвижимости — около 2 млн евро.

Life.ru также обратил внимание, что один из автомобилей Стаса Михайлова часто появлялся в одном и том же элитном районе Монако — Anse du Portier (также известный как Mareterra). Это новый так называемый «эко-район», который интенсивно застраивался именно тогда, когда в нём видели Rolls-Royce Ghost певца — в то время там строились 14 роскошных вилл и 5 люксовых комплексов с апартаментами.

Михайлов одевается дорого. В последнее время он отдаёт предпочтение джинсам бренда Chrome Hearts стоимостью до 3,2 млн рублей. Он покупает броши за 300 тысяч рублей и обувь за 100 тысяч.

На чём ездит Михайлов: три Rolls-Royce

Похоже, певец обожает роскошь. В его автопарке побывало большое число автомобилей, как правило, бизнес- и люкс-класса. Например, в распоряжении Михайлова были целых три Rolls-Royce — Cullinan, Ghost и Phantom. Один из них — Ghost — часто колесил по дорогам Европы, его видели не только в Монако, но также в Германии и на Лазурном берегу Франции.

Кроме элитных «британцев», в гараже Михайлова отмечались и «мерсы». Например, мощный «гелик» G 63 AMG с тюнингом от знаменитого ателье Brabus. Его часто видели припаркованным у черногорской виллы певца. А по Москве артист катался на S600 Maybach.

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Чуть ранее Михайлов предпочитал авто попроще: ездил на удлинённых «бэхах-семёрках» — BMW 730LD и 740LI, а также использовал семейный минивэн Chevrolet Express II.

Куда Михайлов вкладывал: стройка и рестораны

Сейчас Михайлов формально не владеет ничем, кроме своего ИП с деятельностью в области исполнительских искусств и небольшой доли в одной из столичных радиостанций. Однако ранее он пытался стать маститым бизнесменом в сфере строительства и ресторанных проектов.

В конце 2016 года Михайлов стал учредителем и совладельцем строительной компании ООО «Строй инвест». Эта компания связана с одноименной строительной группой, возводившей ТЦ «Тройка» и жилые комплексы в Москве. В ней певцу принадлежало 50%. Тогда артист наотрез отказывался комментировать своё участие в бизнесе, утверждая, что это его личное дело. А спустя 2 года он переписал долю на закрытый паевой инвестиционный фонд, в который ушли доли всех участников проекта.

Годом ранее Михайлов открыл ресторан «Коммуналка» в Санкт-Петербурге на Петроградской стороне. Впрочем, судя по отчётности, уже к 2018 году фирма фактически не работала. Это был второй ресторан с таким названием — первый он приобрёл в Кишинёве за 2 млн евро.

В России Михайлов планировал работать по франшизе, сам он тогда говорил, что в его планах — открыть 5–10 ресторанов в крупных российских городах — Краснодаре, Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге. Но, похоже, дело так и не пошло. Работает ли сейчас оригинальный ресторан в Молдавии — неизвестно.

Крупье, кассеты и «Без тебя»: путь певца

57-летний певец родом из Сочи. Там он жил в частном доме в Адлерском районе и до того, как стать музыкантом, работал в казино «Удача». От тех времён на память от работодателя ему осталась запись в трудовой — «крупье-контролёр».

Фото © ТАСС / Анна Салынская

Покорять столицу Михайлов приехал в 1992 году. Тогда он работал в Московском театре эстрады и, чтобы прокормить себя, параллельно занимался бизнесом, связанным с видеокассетами. Жил на съёмных квартирах в Москве и Подмосковье, позже в Санкт-Петербурге работал над своим дебютным альбомом «Свеча», однако славы так и не снискал.

Всё изменилось, когда появилась песня «Без тебя». Её случайно услышал в подземном переходе продюсер одной из столичных радиостанций и по собственной инициативе выпустил в эфир. После этого Михайлов попал в ротацию и быстро набрал популярность.

В 2006 году певец выпустил «прорывной» альбом «Берега мечты» с песней «Всё для тебя», которая стала его визитной карточкой. К этому моменту он уже выступал на таких площадках, как БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге и «Космос» в Москве.

В том же году Михайлов познакомился со своей будущей супругой. В течение этих 20 лет Инна была его постоянной спутницей. За это время у пары появились две дочери.

Авторы Евгений Кузнецов