Без сцены, но при деньгах: Как Райкин процветает на Патриках, пока «Сатирикон» стоит в лесах Оглавление Стройка на века Фирма-пустышка: почему инвестор «Сатирикона» разорился Бунт Райкина: с кем и за что он воевал Империя Райкина: почему она не утонет Квартиры, дача, Чехия: быт семьи Райкина Столичный театр «Сатирикон» продолжает сражаться со строителями, которые десяток лет не могут отреставрировать здание. Всё это время его худрук Константин Райкин ссорился с близкими, чиновниками и государством. Life.ru выяснял, как и на что он живёт. Отель, квартиры на Патриках и недвига в Чехии: Константин Райкин не бедствует. Обложка © коллаж © Life.ru фото © РИА Новости / Арина Антонова, © АГН «Москва», ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стройка на века

Театр «Сатирикон» собирается через суд заставить подрядчика закончить стройку на Шереметьевской улице в Москве, а ещё взыскать с него неустойку в размере более 4 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы начал готовиться к процессу, который обещает быть долгим — подрядчик — «Евростройподряд» — претензии не признаёт и объясняет затяжку сроков объективными обстоятельствами.

Повод для беспокойства у художественного руководителя театра Константина Райкина, действительно, есть. Инвестор реконструкции здания «Сатирикона» — специально созданная для этого фирма «Арт-инвест» — при миллиардных оборотах (1,2 млрд рублей в 2025 году) имеет дебиторскую задолженность в 95% своих активов. Это, похоже, как раз те деньги, что были выплачены подрядчику за его работу.

Судя по опубликованным данным баланса компании, в 2025 году «Арт-инвест» фактически перестал существовать — деньги исчезли, капитал ушёл в минус на 45 млн, а на балансе появились «мёртвые» активы. Впереди суды с неясным результатом.

Фирма-пустышка: почему инвестор «Сатирикона» разорился

По условиям контракта, подписанного «Арт-инвестом» с Росимуществом много лет назад, реконструированное здание государственного театра будет вмещать 47 тыс. квадратных метров, из которых отойдёт государству лишь 12 тыс., а остальные 35, включая 15-этажный апарт-отель — перейдёт к инвестору.

При этом владельцами «Арт-инвеста» оказались сами госслужащие — Константин Райкин и его многолетний партнёр Анатолий Полянкин. В 2016 году Министерство культуры усмотрело в этом конфликт интересов и потребовало от них выйти из состава учредителей. В итоге оба выполнили предписание, хотя, похоже, чисто формально.

Это лишь один из аспектов проблемы с реконструкцией. Возможно, сюда стоит добавить и другие — неформальные причины долгостроя. Худрук «Сатирикона» последние десять лет демонстрировал вспыльчивый характер и, похоже, сумел испортить отношения не только с близким окружением, но даже с государством. Могло ли это отразится на интенсивности работ — вопрос открытый.

Бунт Райкина: с кем и за что он воевал

В 2016 году Райкин неожиданно обрушился с критикой на государство за «наезды на искусство и театр», поливал грязью общественные организации и «группы оскорблённых граждан», которые пытаются отменять скандальные театральные постановки и «обливают мочой картины на выставках». Тогда писали, что худрук «Сатирикона», скорее всего, просто обиделся на то, что чиновники из Министерства культуры выявили конфликт интересов при реконструкции театра.

Недостроенный многофункциональный комплекс «Сатирикон Плаза» на севере Москвы. Фото © АГН «Москва»

Позже конфликт вспыхнул уже между худруком и его партнёром. Полянкин, будучи ректором «Высшей школы сценических искусств» (ВШСИ), т.е. театральной школы Константина Райкина, в какой-то момент упразднил должность художественного руководителя, оставив все бразды правления учреждением за собой. Сам он объяснил это решение трениями с наследником великого юмориста, в том числе связанными, по мнению ректора, с неоднозначными решениями, которые ставили под вопрос качество образования.

Райкин в долгу не остался и публично обвинил Полянкина в попытке захвата школы. Он заявил, что тот «убрал название, убрал меня, убрал должность худрука» и хочет «прибрать к рукам» школу как недвижимость. Скандал получил большой общественный резонанс и в итоге привёл к появлению уголовного дела в отношении «захватчика», его задержанию и помещению в СИЗО. Несмотря на то, что ректора позже перевели под домашний арест, полученный стресс довёл его до критического состояния, и он скончался.

В феврале 2022 года Райкин был одним из подписантов письма российских деятелей культуры с призывом «остановить войну против Украины». Он ходил по интервью и словами Пушкина высказывал мнение, что, дескать, Россия и Украина поссорились «Из-за вообще какой-то ерунды. И стали непримиримыми врагами. И это разрослось и не могло остановиться».

Уже в апреле 2022 года Райкин потерял пост художественного руководителя ВШСИ — и тогда многие связывали это решение именно с его публичной позицией. Впрочем, он сумел компенсировать эту потерю. После смерти Анатолия Полянкина, занял вакантное место ректора, таким образом снова возглавив учреждение.

Империя Райкина: почему она не утонет

В целом, семья Константина Райкина в плане финансов чувствует себя хорошо. Бизнес-империя наследника великого советского артиста состоит из нескольких юрлиц. За исключением «Арт-инвеста», который является настоящей головной болью Райкина-младшего, остальные активы в порядке.

Главным кормильцем семьи является отель «Райкин плаза», за 2025 год выручивший более 120 млн рублей. Причём, если верить опубликованным данным баланса компании за прошлый год, дела у неё идут стабильно хорошо, причём, даже с улучшением — капитал за несколько последних лет вырос почти в два раза, с 71 до 134 млн рублей. При этом бизнес практически не имеет долгов.

Ещё один крепкий актив семьи — фонд Аркадия Райкина. Выручка за прошлый год небольшая — всего 6 млн рублей, но главное в этой структуре — недвижимость (здание ТЦ, гостиница, офисы), которая оценивается примерно в 200 млн рублей.

«Высшая школа сценических искусств» (Школа Райкина) — тоже надёжная организация, хотя, по данным коммерческих баз данных видно, что она живёт в режиме «то густо, то пусто». В 2025 году там наметился кассовый разрыв, но за счёт остальных структур Райкина школа точно выкрутится.

Квартиры, дача, Чехия: быт семьи Райкина

В последней доступной декларации о доходах — ещё за 2021 год — Райкин как госслужащий указал свои имущество и доходы. Судя по тексту документа, тогда он заработал 11 млн рублей. В собственности семьи тогда находились две квартиры в Москве, площадью 78 и 86 «квадратов», дача в Подмосковье. А кроме этого есть ещё одна квартира в Чехии. Её площадь 90 квадратных метров.

Life.ru выяснил, что одна из московских квартир Райкиных — площадью 78 квадратных метров — находится в районе «Патриков» на Малой Никитской улице. Учитывая, что стоимость квадрата здесь колеблется в районе 800 тыс. рублей, рыночная цена этого жилья сейчас может достигать 62 млн рублей.

Вторая, площадью 86 квадратов, расположена в доме неподалёку — на Малой Бронной. Её стоимость побольше — около 70 млн рублей. Она записана на супругу Константина Райкина — Елену Бутенко. При этом их дочь Полина пользуется двушкой в сталинке на Новослободской улице — её площадь 62,4 квадратных метра, рыночная стоимость — около 25 млн рублей.

Дача Райкиных находится чуть южнее подмосковного города Пушкино буквально в километре от Учинского водохранилища. Там на участке в 33 сотки стоит дом площадью около 300 квадратов и гараж.

Life.ru также нашёл и недвижимость Райкиных в Чехии. Ещё в 2008 году в Карловых Варах глава семейства зарегистрировал фирму VENTA Plus s.r.o. с деятельностью в сфере аренды жилья. В 2013 году фирма была ликвидирована, но учитывая, что квартира семьи фигурировала в декларации о доходах 2021 года, она могла остаться в собственности.

Авторы Евгений Кузнецов