Мигранты, беспорядки и тоска по дому: Как российские артисты остались во Франции без денег и перспектив Оглавление Не дождались погромов — куда и почему уехали Земфира и Рената Литвинова Сколько и как зарабатывают подруги Назаровы продают квартиры и хотят домой Мария Шалаева — была актрисой, стала таксистом Сбежавшие во Францию ради спокойной «европейской» жизни российские селебы столкнулись с жестокой реальностью — Пятая республика трещит по швам под натиском мигрантов. Кто из беглых артистов уже сбежал из страны, а кто готовит для этого почву, разбирался Life.ru. Звёздные беглецы теперь в панике покидают горящую Францию. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Сергей Бобылев, Юрий Самолыго

Пока организаторы обещают новый виток противостояния с властями, одни беглые иноагенты пакуют чемоданы и покидают страну, другие щупают почву для возможного возвращения в Россию, а некоторые наиболее прозорливые беглецы, уже успели уехать.

Не дождались погромов — куда и почему уехали Земфира и Рената Литвинова

Наиболее ярким событием этого года в среде российских селебов-мигрантов стал отъезд из Франции певицы Земфиры* и её подруги Ренаты Литвиновой. Обе через Ла-Манш отправились в пока ещё спокойный Лондон. Они успели до беспорядков.

Забавно: до этого подруги страстно желали жить в Париже и как минимум сама певица обзавелась местным гражданством. Литвинова и Рамазанова поселились в некогда богемном районе Сен-Дени, но хватило их ненадолго — воспетые в искусстве кварталы к настоящему времени стали рассадниками уличной преступности. Там даже ввели комендантский час, из-за которого россиянки лишись возможности проводить вечера за пределами дома.

К этой неприятности добавлялись и долги перед ФНС на родине, и запрет выступать в Казахстане, и внесение Земфиры* на сайт украинских нацистов «Миротворец»**, несмотря на то, что своё иноагентство она заработала в том числе выходками типа размахивания украинскими флагами на концертах и публичной поддержкой Украины. Это привело к тому, что артистка попросту стала бояться выступать на территории бывшего СССР.

Земфира* и Рената Литвинова удрали от французских погромов в Лондон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / renatalitvinovaofficiall

Сколько и как зарабатывают подруги

При этом что Земфира*, что Литвинова продолжают зарабатывать в России. Певица хранит деньги в российских банках около 30 млн рублей, с которых получает проценты — за прошлый год, если верить SHOT, «накапало» около 3,5 млн рублей. Возможно этим объясняется, что в отличие от многих своих сбежавших из страны коллег, она исправно исполняет «закон об иноагентах», и скрупулёзно помечает все свои публичные материалы соответствующей информацией.

Кроме этого сейчас Земфира* сохраняет авторские права на свои произведения в России. Согласно данным российского реестра произведений, она владеет правами на 178 песен, а также на музыкальные произведения для кино, театра, инструментальные пьесы и рекламные джинглы.

Литвинова же, ранее представлявшая мировые бренды, типа L'Oréal, Rado, Dior или Volvo, сейчас снимается в рекламе небольших российских производителей. А этим летом, по данным СМИ, продавала собственные роскошные апартаменты в самом центре Москвы за 1 млрд рублей.

Жильё якобы находится на Большой Дмитровке в элитном ЖК «Большая Дмитровка IX». Там Литвиновой якобы принадлежали 344 «квадрата» недвижимости, собранные из площадей поменьше. Источники сообщают, что «золотые метры» были приобретены в 2021 году.

При этом сам комплекс официально был введён в эксплуатацию в первом квартале 2024 года — уже после отъезда светской дивы из России. Таким образом покупка жилья здесь, если она на самом деле была, больше похожа на инвестпроект.

Ещё летом сообщалось, что покупатель у элитных квадратов есть и даже был внесён залог, однако состоялась ли и завершена сделка на текущий момент, неизвестно.

Назаровы продают квартиры и хотят домой

Актёр Дмитрий Назаров с супругой Ольгой Васильевой пока ещё живут во французских Каннах. Уличные протесты и погромы туда пока не добрались, но это не мешает паре распродавать имущество. Напомним, в начале 2026 года чета продала двухкомнатную квартиру площадью около 60 «квадратов» в Каннах за 495 тысяч евро. При этом сумма указана с учётом комиссии риелтора.

За несколько лет, проведённых вдали от родины, артист заметно сдал — на фотографиях в Сети он выглядит похудевшим и измождённым, а очевидцы говорят, что артист и передвигается с трудом, сутулится и выглядит ослабшим.

Недавно в СМИ прошла информация, что Назаровы избавились от одной из квартир во Франции. Квартира площадью 60 квадратных метров в Каннах ушла за полмиллиона евро, включая комиссию риелтора. Причиной продажи якобы стали финансовые трудности.

В этом году оба возили свои спектакли по Европе и США. При этом стоимость билетов колебалась в пределах всего 30–60 долларов. А вот два самых «вкусных» выступления в Дубае, где ценник на мероприятие стартовал от 85 и даже 140 долларов, в результате были отменены. По данным сайта, продающего билеты на эти концерты, желающих сходить на семейные постановки нет совсем. Вероятность отмены и этих выступлений остаётся очень высокой.

Летом этого года в Сети появилось якобы письмо Васильевой, направленное в Госдуму, в котором жена актёра жалуется на суровый быт, дорогую и некачественную медицину и попросила дать возможность стареющим актёрам вернуться домой.

Интересно, что после публикации этого текста в интернете, Назаров опроверг его наличие, а спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что не видел письма.

Дмитрий Назаров с женой просятся домой. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Мария Шалаева — была актрисой, стала таксистом

В 2022 году вместе с детьми в Париж уехала актриса Мария Шалаева. До начала СВО артистка отметилась участием в разных протестных мероприятиях, и сбежала из России из опасений «гипотетических последствий» участия в различных несанкционированных акциях, хотя, как выяснил Life.ru никаких дел в её отношении не возбуждалось и даже в реестре иноагентов она не состоит.

На новой родине Шалаева ожидаемо добиться ничего не смогла. В итоге ей пришлось сесть за руль и работать обычным парижским таксистом. Как-то она призналась в соцсетях, что первый рабочий день был для неё «неловким и стыдным».

Актёрская карьера во Франции не сложилась: одно время Шалаева упоминала некий «режиссёрский проект», но дальше разговоров дело так и не пошло. Кроме того, актриса жаловалась на французскую бюрократию, необходимость постоянно отчитываться перед администрацией и различные бытовые трудности.

Сбежавшая актриса Мария Шалаева стала во Франции таксистом. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

При этом она описывала своё состояние после эйфории переезда во Францию как тревогу, страхи и ощущение «тумана», и подчеркивала, что пока не знает, как сложится её жизнь дальше.

Живёт ли артистка в районах, где бушуют беспорядки, точно не известно, но недавно Шалаева неожиданно заговорила о возможном возвращении.

— Дорог много. И даже обратная всегда есть, — заявила она, отвечая на вопросы своих подписчиков в соцсетях.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов **Сайт признан экстремистским, запрещён в России

Авторы Евгений Кузнецов