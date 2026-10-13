Приговор или жизнь впроголодь: почему Семён Слепаков встал перед дилеммой Оглавление Чем для Слепакова* закончилась судебная тяжба Земля не очень обетованная Сотни миллионов и квартира в центре — что потерял Слепаков* в России Так на гастроли или домой? Гагаринский суд Москвы подтвердил законность приговора сбежавшему из России комику Семёну Слепакову. Его адвокаты бились в кровь, чтобы не просто избежать вердикта, но даже закрыть дело. Зачем бросивший родину юморист тратил на них время и деньги, разбирался Life.ru. Где сейчас Семён Слепаков и что ему грозит в России. Обложка © коллаж © Life.ru фото © РИА Новости / Евгений Одиноков, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чем для Слепакова* закончилась судебная тяжба

400 часов обязательных работ — и Семён Слепаков* может свободно приезжать в Россию. Если, конечно, захочет и снова не «проштрафится». В понедельник Гагаринский районный суд Москвы оставил без изменений приговор, который вынес Ломоносовский суд в отношении беглого комика за неисполнение им обязанностей иноагента.

Напомним, Слепаков* был признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). По версии следствия, находясь за границей, он неоднократно публиковал материалы в соцсетях без обязательной маркировки даже после привлечения к административной ответственности.

В итоге на юмориста завели уголовку, а в августе Ломоносовский суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ. Защита попыталась оспорить это решение, попросив суд прекратить дело. Основанием для этого, по мнению адвокатов, является то, что Слепаков* более трёх лет не проживает на территории России. Но не вышло.

Земля не очень обетованная

Почему Семён Слепаков иноагент. Фото © РИА Новости / Владимир Песня

Сам факт, что комик, который вроде бы окончательно уехал из России и с тех пор называет приютивший его Израиль родиной, нанимал адвокатов, чтобы избежать приговора, может говорить о многом. В частности, о том, что мысль о возвращении домой где-то в его голове всё же сидит. Трудно по-другому объяснить, зачем нанимать юристов и тратить на суды время, нервы и деньги, если все мосты сожжены.

В подобных мыслях Слепаков* такой не один. Те же Макаревич* или Шац* (и много кто ещё из российских релокантов-иноагентов) перед такими же, как они сами, беглыми журналистами делающие вид, как здорово им живётся в Израиле, нет-нет да и выдадут наболевшее: «Ну и [зачем] мы уехали?»

Недавно сам Слепаков* озвучил нечто похожее. В одном из своих интервью он рассказал, что в России часто не мог обозначить смысл своей жизни и цель работы. Дескать, он не ощущал ясности, а просто жил.

После переезда барду казалось, что сейчас всё встанет на свои места, но — удивительно — этого так и не случилось, зато падение в неизвестность продолжилось с ускорением.

— Здесь не то чтобы я понял за эти годы [к чему стремлюсь]. Нет, неизвестность, я бы так сказал даже, ещё глубже стала, её ещё больше, — сетовал юморист.

Сотни миллионов и квартира в центре — что потерял Слепаков* в России

После бегства в Израиль Семён Слепаков* вынужден зарабатывать только одним способом — гастролируя по миру в качестве барда и стендапера. Это та деятельность, которая в последние годы жизни комика на родине ушла на периферию его бизнес-интересов, став, по сути, высокооплачиваемым хобби, к тому же позволявшим оставаться публичной персоной.

К этому времени в России востребованность Слепакова* сделала его одной из центральных фигур в создании и развитии целого ряда успешных юмористических проектов на отечественном телевидении. Он сумел реализоваться как продюсер, шоураннер, автор сценариев. Артист просто купался в деньгах — трижды попадал в рейтинги Forbes с мультимиллионным (в долларовом эквиваленте) состоянием. Вишенкой на торте доходов стала покупка квартиры в элитном доме на 16 квартир в самом центре российской столицы: в шаге от Крымской набережной Москвы-реки напротив церетелевского памятника Петру.

— Слепаков* получал 120 000 000 ежегодно [как лицо одного из центральных телеканалов]. Получается, по 10 000 000 ежемесячно. Плюс 200 000 000 получил на реализацию своего творческого проекта, который так и не снял. Попросил ещё 100 000 000. После разумного отказа в обиде отправился за границу, где сейчас поёт милые его сердцу песенки под гитару. Внимание, вопрос: если тебе так претила жизнь в России и «не всё так однозначно», зачем брал сотни миллионов? — возмущался несколько лет назад актёр Вячеслав Манучаров в своих соцсетях.

Так на гастроли или домой?

Вернется ли Слепаков в Россию. Фото © РИА Новости / Владимир Песня

Судя по афишам, зарубежная гастрольная жизнь большинства беглых артистов выглядит гораздо более насыщенной, чем ранее в России. Но ничего хорошего на самом деле в этом нет. Обычно их зритель — это русскоязычные выходцы с постсоветского пространства.

Их меньше чем отечественных поклонников в России, они разбросаны по миру. Залы меньше, и чтобы заработать столько же, сколько, например, за один концерт в Лужниках, нужно объехать чуть ли не полпланеты. К тому же если после начала СВО зарубежная публика приходила поглазеть на выступающих иноагентов, то со временем, все они попросту приелись, поскольку у всех этих артистов, по сути, один и тот же маршрут, пролегающий через наибольшее скопление русскоязычных.

Слепакова* постигла та же участь. Билеты продаются всё хуже и хуже. Если сразу после бегства из России он анонсировал целый мировой тур, к текущему моменту ситуация изменилась кардинально. Даже в «родном» Израиле не продаётся и половина билетов на его выступления.

За три месяца продаж на тур артиста по Северной Америке, который был запланирован на весну 2026 года, кассы реализовали менее половины билетов. На первый концерт в Чикаго продано менее четверти билетов. Всё это вынудило Слепакова* резко снизить ценник даже на своё участие в корпоративах — на данный момент основной способ заработка юмориста. В такой ситуации сложно не думать о том, чтобы бросить всё и вернуться домой в Россию.

Теперь в России Слепаков* приговорён к 400 часам обязательных работ. Согласно ст. 49 УК РФ (обязательные работы), в день можно отрабатывать не более 4 часов. Таким образом, чтобы очиститься перед законом, ему понадобится вернуться в Россию и чуть более трёх месяцев мести улицы или заниматься другим общественно полезным трудом.

Возможно, это было бы лучшим решением для комика — удалить все свои антироссийские заявления и творческие поделки из аккаунтов в соцсетях, публично извиниться перед страной, отработать положенный приговором срок и дальше трудиться на благо родины. Кажется, в душе Слепакова* сейчас идёт торг.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Евгений Кузнецов