5 ноября Тильде Суинтон исполняется 66 лет. Её высокие скулы, светлые глаза и короткую стрижку знают даже те, кто редко смотрит кино. Тем интереснее обнаружить актрису там, где совсем её не ждёшь. Она становится дряхлой аристократкой, нелепой чиновницей или древней вампиршей. Life.ru рассказывает, как создавались семь её экранных образов и на что обратить внимание при пересмотре.

Пожилой доктор в «Суспирии», 2018

Тильда Суинтон в «Суспирии»: как грим превратил актрису в пожилого психотерапевта Йозефа Клемперера. Фото © Кадр из фильма «Суспирия», Режиссёр Лука Гуаданьино, сценарист Дэвид Кайганич

Если при просмотре «Суспирии» Луки Гуаданьино вы пытались вспомнить, где видели актёра, сыгравшего доктора Йозефа Клемперера, то мы сейчас расскажем. Пожилого психотерапевта исполнила Тильда Суинтон. Более того, для роли придумали отдельного артиста по имени Лутц Эберсдорф. Даже на площадке загримированную актрису называли Лутцем, поддерживая эту мистификацию.

Спрятать Суинтон под морщинами было недостаточно. Гримёр Марк Кулье рассказывал, что команде пришлось утолщить ей шею, существенно изменить линию челюсти, скрыть высокие скулы и переделать форму ушей. Актриса дополнила чужое лицо осторожными движениями и усталой сдержанностью. В той же картине Суинтон играет не только мадам Блан, но и древнюю ведьму Хелену Маркос. Получается, что в «Суспирии» актриса исполнила сразу три роли. При пересмотре особенно интересно сравнивать её совершенно разные образы. Кстати, Life.ru уже показывал, как гримёры превращали 15 голливудских звёзд в совершенно других людей, от Брэда Питта до Дженнифер Лоуренс.

Мадам Д. в «Отеле «Гранд Будапешт», 2014

Тильда Суинтон в «Отеле «Гранд Будапешт»: как гримёры создали образ 84-летней аристократки мадам Д. Фото © Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»:, Режиссёр и сценарист Уэс Андерсон, соавтор сюжета Хьюго Гиннесс

Высокая седая причёска, тяжёлые украшения, тревожный взгляд и лицо, на котором будто отпечатались десятилетия. В фильме Уэса Андерсона Суинтон превратилась в 84-летнюю богатую постоялицу мадам Д. Роль небольшая, но её появление сразу задаёт интонацию всей истории, где роскошь соседствует с нелепостью и предчувствием беды.

Возраст героине добавлял пластический грим. Гримёр Марк Кулье объяснял, что использовал мягкий силикон, а Андерсон отдельно попросил побольше пигментных пятен. Для образа также сделали состаренные, пожелтевшие накладные зубы, которые помогли актрисе найти характерные движения рта. Поэтому при новом просмотре следите за губами мадам Д. и тем, как она произносит реплики. Даже эта маленькая деталь работает на ощущение преклонного возраста.

Министр Мейсон в «Сквозь снег», 2013

Тильда Суинтон в «Сквозь снег»: как создали образ министра Мейсон с накладными зубами и новым носом. Фото © Кадр из фильма «Сквозь снег», режиссёр Пон Джун-хо, сценаристы Пон Джун-хо и Келли Мастерсон

Крупные очки, нелепая причёска, заметные накладные зубы и вздёрнутый нос. Министр Мейсон из антиутопии Пон Джун-хо выглядит весьма карикатурно. Но стоит ей заговорить с обитателями хвостовых вагонов, как смешное лицо становится по-настоящему неприятным. Перед нами человек, который привык объяснять чужие лишения естественным порядком вещей.

Изначально Министр Мейсон была написана как мужской персонаж. Когда роль досталась Суинтон, начались эксперименты с внешностью. Актриса вспоминала, как режиссёр и художница по костюмам приехали к ней в Шотландию. Пока в духовке разогревался пирог, они примеряли детали будущего образа. При пересмотре обратите внимание, как она пользуется этим лицом. Зубы, губы и подбородок становятся продолжением её властных, назидательных интонаций.

Редакторша Дайанна в «Девушке без комплексов», 2015

Тильда Суинтон в «Девушке без комплексов»: как парик, загар и грим меняли актрису до неузнаваемости. Фото © Кадр из фильма «Девушка без комплексов», режиссёр Джадд Апатоу, сценарист Эми Шумер

Это перевоплощение способно удивить даже после «Суспирии». В комедии Джадда Апатоу актриса появляется с заметным загаром, длинными уложенными волосами и выразительным макияжем глаз. Знакомые черты приходится буквально выискивать. Её Дайанна руководит мужским журналом и общается с сотрудниками так, что обычная рабочая встреча превращается в испытание.

Сама Суинтон признавалась, что для неё самой такой облик был очень непривычным, хотя похожих женщин она постоянно встречала на улице. По степени маскировки актриса сравнивала Дайанну со своей героиней из «Сквозь снег». Получился особенно забавный эффект. Зритель легко принимает загорелую начальницу за другую актрису, а потом начинает узнавать Суинтон по точности пауз и невозмутимости, с которой та произносит самые бестактные вещи.

Белая колдунья в «Хрониках Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф», 2005

Тильда Суинтон в «Хрониках Нарнии»: как наряды и ледяная корона создавали образ злой Белой колдуньи. Фото © Кадр из фильма «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф», Режиссёр Эндрю Адамсон, сценаристы Энн Пикок, Эндрю Адамсон, Кристофер Маркус и Стивен Макфили. По книге Клайва Стейплза Льюиса

Для многих зрителей знакомство с Тильдой Суинтон началось именно с Джадис. Бледное лицо, светлые волосы, ледяная корона и тяжёлые наряды сделали Белую колдунью похожей на саму зиму, принявшую человеческий облик. Особенно тревожит её спокойствие. Она может говорить мягко и даже казаться приветливой, а ощущение опасности всё равно остаётся.

Суинтон участвовала в разработке внешности героини. Важной частью замысла стали платья, которые отражают состояние колдуньи. Художница по костюмам Айзис Массенден предусмотрела семь вариантов, а их форма и цвет менялись вместе с положением Джадис. При пересмотре можно следить за её гардеробом как за отдельной историей. Насколько объёмным выглядит наряд, какие оттенки в нём появляются и как костюм усиливает впечатление от неподвижного лица. Если Белая колдунья пугала вас в детстве, вспомните и злодеев из советских сказок. Life.ru показывал, как выглядели без грима актёры, сыгравшие Карабаса-Барабаса, лису Алису и других пугающих героев.

Вампирша Ева в «Выживут только любовники», 2013

Тильда Суинтон в «Выживут только любовники»: как светлый парик и плавная пластика создали облик Евы. Фото © Кадр из фильма «Выживут только любовники», Режиссёр и сценарист Джим Джармуш

У Евы огромная копна спутанных светлых волос, тёмные очки и неторопливые движения существа, которое давно перестало подстраиваться под человеческую суету. В фильме Джима Джармуша Тильда Суинтон играет вампиршу, влюблённую в героя Тома Хиддлстона. Её образ одновременно напоминает ночного зверя, странницу и рок-звезду, случайно пережившую несколько эпох.

У этой причёски есть вполне конкретное объяснение. В интервью Slant актриса рассказывала, что создатели хотели придать героям сходство с животными, в частности с волками. Отсюда волосы, будто давно не знавшие расчёски, и особая пластика. При новом просмотре присмотритесь к движениям Евы рядом с Адамом. То, как она поворачивает голову, приближается к нему и замирает, помогает поверить в её нечеловеческую природу даже без демонстрации клыков. Есть и актёры, чьи лица зрители знают хуже, чем созданных ими существ. Life.ru рассказывал о Даге Джонсе, который скрывался под гримом в «Лабиринте фавна» и «Хеллбое».

Люси и Нэнси Мирандо в «Окче», 2017

Тильда Суинтон в «Окче»: как одна актриса сыграла двух сестёр Мирандо с совершенно разными манерами. Фото © Кадр из фильма «Окча», режиссёр Пон Джун-хо, сценаристы Пон Джун-хо, Джон Ронсон

В «Окче» режиссёра Пон Джун-хо Тильде Суинтон достались сразу две роли сестёр-блязняшек Люси и Нэнси Мирандо. Люси старается выглядеть обаятельной руководительницей современной корпорации. Светлое каре, брекеты, улыбка и тщательно подобранные наряды складываются в образ, где продумана каждая мелочь. Её сестра Нэнси выглядит гораздо суровее, и Тильде хватает нескольких деталей, чтобы зритель мгновенно почувствовал разницу.

Художница по костюмам Кэтрин Джордж рассказывала W Magazine, что для Люси команда изучала образы известных предпринимателей и публичных фигур. Нэнси, напротив, получила более консервативный гардероб. Пересматривать фильм стоит в том числе ради этой двойной игры. Понаблюдайте, как меняются улыбка, взгляд и манера держаться актрисы. В одном случае перед вами тщательно отрепетированное дружелюбие, в другом ощущается привычка командовать без лишних любезностей.

А в каком из этих образов вы узнали Тильду Суинтон не сразу? Поделитесь в комментариях! Если любите открывать знакомых актёров заново, загляните в подборку Life.ru о семи ролях Дэвида Швиммера после «Друзей», которые вы могли пропустить. Пока зрители продолжали видеть в нём Росса Геллера, актёр пробовал себя в триллерах, драмах и даже хоррорах.