Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев не появился на церемонии прощания с многолетним участником коллектива Алексеем Тарасовым, умершим от онкологического заболевания. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего на мероприятии.

Траурная церемония состоялась 4 ноября в храме Космы и Дамиана в подмосковных Химках. Отпевание прошло в закрытом режиме. Проводить музыканта в последний путь пришли около 40 человек, среди которых были его родные, друзья и коллеги.

Алексей Тарасов скончался 30 октября в возрасте 64 лет. Последние месяцы жизни он боролся с онкологическим заболеванием, из-за которого перестал выступать с коллективом. Вместо него на некоторых концертах вокальные партии исполнял сын Серафим.

Тарасов присоединился к «Любэ» в 1989 году, практически сразу после основания группы. Он участвовал в записи всех альбомов коллектива, а с 2005 года стал постоянным участником концертного состава. До работы с группой музыкант занимался оперным пением.