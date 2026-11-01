Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев прокомментировал смерть многолетнего участника коллектива Алексея Тарасова. Музыкант рассказал, что его коллега несколько месяцев боролся с тяжёлым заболеванием, а последние дни провёл в больнице. Подробностями артист поделился с РИА «Новости».

«Болел с середины лета, попал в больницу, и там его не спасли. Тяжёлая болезнь», — рассказал Расторгуев.

Алексей Тарасов был связан с «Любэ» практически с момента создания группы. Он присоединился к коллективу в 1989 году и участвовал в записи всех его альбомов. При этом в постоянный концертный состав вошёл в 2005 году.

Музыкант родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижёрско-хоровое отделение музыкального института имени Ипполитова-Иванова, а до сотрудничества с «Любэ» занимался оперным пением.

Прощание с Алексеем Тарасовым и его похороны запланированы на 4 ноября. Организацией занимается группа «Любэ» совместно с Продюсерским центром Игоря Матвиенко.