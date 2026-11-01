Умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов, выступавший в коллективе практически со дня его основания. Музыкант скончался 30 октября в возрасте 64 лет. О печальном событии представители группы сообщили в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова — бэк-вокалиста группы «Любэ». Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея», — говорится в некрологе.

Поклонники коллектива обратили внимание, что Тарасов уже несколько месяцев не появлялся на концертах. По их словам, с начала лета вместо музыканта на сцену выходил его сын Серафим.

«Его же не было в туре. Мы были на концерте в Иркутске, за него выступал сын Серафим», — написала одна из поклонниц. Другие зрители подтвердили, что также заметили отсутствие артиста на недавних выступлениях.

Серафим Тарасов посвятил отцу трогательную публикацию в социальных сетях, сопроводив её совместными фотографиями.

«Папа, я не забуду тебя никогда! Пусть земля тебе будет пухом», — написал он.

Соболезнования семье выразили и представители российского телевидения. Редактор программ Андрея Малахова «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души» Екатерина Муравьёва поделилась снимком с Тарасовым, сделанным на юбилейном концерте «Любэ» в 2024 году.

«Талантливейший, добрый, открытый. Мне посчастливилось познакомиться с ним на съёмках программы «Привет, Андрей!» в 2022 году. Абсолютно простой, никогда не отказывал в общении», — вспоминает Муравьёва.

Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижёрско-хоровое отделение музыкального института имени М. М. Ипполитова-Иванова. До работы с «Любэ» занимался оперным пением. К группе присоединился в 1989 году и участвовал в записи всех её альбомов, однако постоянно выступать на концертах начал только в 2005-м.

Музыкант был женат на актрисе Ольге Машной, известной по фильму «Гардемарины, вперёд!». Они познакомились на свадьбе общих знакомых и вскоре начали встречаться.

В браке у пары родился сын Дмитрий, однако впоследствии супруги расстались. По воспоминаниям Машной, одной из причин разлада стали бытовые трудности и сложности совмещения семейной жизни с профессиональной деятельностью. У Тарасова также остался сын Серафим, который пошёл по стопам отца и занялся музыкой.

Причина смерти Алексея Тарасова пока не раскрывается. Информации о дате и месте прощания с артистом также не приводится.

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