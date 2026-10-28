Умер соавтор песни «Старый рояль» Александр Слизунов

На 74-м году жизни скончался композитор, клавишник и аранжировщик Александр Слизунов, известный по работе с группой «Цветы» и созданию песни «Старый рояль». Музыканта не стало 27 октября. О его смерти публично сообщил близкий друг Владимир Кудрявцев, посвятивший ему прощальную публикацию на своём сайте.

«Ушёл Александр Васильевич Слизунов, композитор, музыкант, поэт, дорогой, невероятно важный для меня собеседник, друг», — написал Кудрявцев.

В память о композиторе он опубликовал его стихи, сохранившиеся фрагменты личной переписки и фотографию из частного архива. Кудрявцев также вспомнил о дружбе Слизунова с музыкантом Андреем Сапуновым, ушедшим из жизни в 2020 году.

Как позднее сообщил ТАСС собеседник из окружения композитора, смерть оказалась неожиданной. По его словам, Слизунов не жаловался на здоровье и был достаточно закрытым человеком.

Александр Слизунов родился 5 сентября 1952 года в Электростали. Получил музыкальное образование в Московском хоровом училище имени Свешникова и Московской консерватории. В 1974 году присоединился к ансамблю «Цветы», а позднее работал в «Группе Стаса Намина».

Вместе с Константином Никольским музыкант участвовал в создании песни «Старый рояль», ставшей одним из известных произведений коллектива. Впоследствии Слизунов вошёл в число основателей группы «Круг», где был клавишником, композитором и главным аранжировщиком. Он также участвовал в создании группы «Лотос».

В 1983 году газета «Смена» включила Слизунова в тройку лучших аранжировщиков СССР. Позднее композитор продолжал сотрудничать с российскими рок-музыкантами, в том числе подготовил оркестровки для концертного альбома группы «Воскресение» «Юбилей с симфоническим оркестром», вышедшего в 2009 году.