Барабанщик группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко погиб в 65 лет

Певец и барабанщик группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко погиб в возрасте 65 лет. Об этом ТАСС сообщили в окружении музыканта.

«Его не стало совсем недавно. Произошел несчастный случай. Остальная информация будет позже, пока идет следствие», — рассказал собеседник агентства.

Обстоятельства и точную дату гибели артиста источник не раскрыл. О времени и месте прощания пока не сообщается.

Лысенко, известный под прозвищем Ёж, входил в первоначальный состав московской группы «Мистер Твистер», образованной в 1985 году. Коллектив исполнял рокабилли, рок-н-ролл и твист. В одном из интервью музыкант вспоминал, что первый концерт состоялся 25 декабря 1985 года в МВТУ имени Баумана, а в репертуар входили зарубежная классика и собственные песни.