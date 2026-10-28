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Регион
Опубликовано 28 октября, 13:27

Барабанщик группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко погиб в 65 лет

Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Певец и барабанщик группы «Мистер Твистер» Валерий Лысенко погиб в возрасте 65 лет. Об этом ТАСС сообщили в окружении музыканта.

«Его не стало совсем недавно. Произошел несчастный случай. Остальная информация будет позже, пока идет следствие», — рассказал собеседник агентства.

Обстоятельства и точную дату гибели артиста источник не раскрыл. О времени и месте прощания пока не сообщается.

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Лысенко, известный под прозвищем Ёж, входил в первоначальный состав московской группы «Мистер Твистер», образованной в 1985 году. Коллектив исполнял рокабилли, рок-н-ролл и твист. В одном из интервью музыкант вспоминал, что первый концерт состоялся 25 декабря 1985 года в МВТУ имени Баумана, а в репертуар входили зарубежная классика и собственные песни.

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