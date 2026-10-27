Умер автор рок-хитов Ah! Leah! и The Rapper Донни Айрис

Американский рок-музыкант Донни Айрис, прославившийся песнями Ah! Leah! и The Rapper, скончался 26 октября в возрасте 83 лет. Последние три года артист боролся с раком мочевого пузыря, сообщает музыкальное издание Noise11 со ссылкой на барабанщика группы Donnie Iris and the Cruisers Джо Витале-младшего.

«Сегодня скончался мой руководитель и друг Донни Айрис», — написал музыкант, выступавший вместе с певцом последние пять лет.

Несмотря на онкологическое заболевание, диагностированное в 2023 году, Айрис продолжал выходить на сцену. Последний концерт он дал 28 сентября в Питтсбурге, а 9 октября официально объявил о завершении гастрольной деятельности из-за ухудшения здоровья.

Донни Айрис, настоящее имя которого Доминик Иераче, родился 28 февраля 1943 года в Пенсильвании. В 1960-х он стал одним из основателей группы The Jaggerz. Написанная им композиция The Rapper в 1970 году поднялась на вторую строчку американского чарта Billboard Hot 100.

Позднее певец присоединился к коллективу Wild Cherry, где познакомился с клавишником Марком Авсеком. Вместе они создали группу Donnie Iris and the Cruisers. В дебютный альбом Back on the Streets вошла песня Ah! Leah!, занявшая 29-е место в Billboard Hot 100. Среди других известных композиций музыканта — Love Is Like a Rock и My Girl.

Ранее Life.ru сообщал о смерти одного из основателей американской поп-панк-группы New Found Glory Чада Гилберта. Музыкант скончался 20 сентября 2026 года в возрасте 45 лет. О его смерти рассказали супруга Лиза Чиморелли и коллеги по коллективу.