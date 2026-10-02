Умер вокалист и бас-гитарист Venom Конрад «Кронос» Лант

Британский вокалист и басист метал-группы Venom Конрад «Кронос» Лант скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщил коллектив группы и его сын.

«С глубокой скорбью и разбитым сердцем сообщаем, что Конрад «Кронос» Лант ушёл из жизни. Более сорока лет голос, бас и видение Конрада были сердцем Venom. От первых мрачных раскатов Welcome to Hell через Black Metal, Possessed и далее он создал нечто, навсегда изменившее тяжёлую музыку», — говорится в заявлении группы в соцсетях.

Причина смерти музыканта пока не раскрывается. Сын Ланта Нейтан поблагодарил поклонников группы за многолетнюю поддержку его отца. Он отметил, что музыкант ценил преданность слушателей, а его музыка продолжит жить. В обращении Venom также выразили соболезнования Нейтану, Хел, друзьям и всем, кто был близок к Ланту.

«Я хочу поблагодарить все Легионы за поддержку, которую вы оказывали моему отцу все эти годы. Я знаю, что он очень ценил каждого из вас. Он отдал свою душу, а его музыка будет жить. Легенда Кроноса никогда не умрёт», — отметил Нейтан.

А ранее британский рестлер Бенджамин Саттерли, выступавший под псевдонимом Пак, умер в возрасте 40 лет. Саттерли начал карьеру рестлера в 2004 году. За последующие годы он выступал в разных промоушенах по всему миру. В 2019 году он перешел в AEW и завоевал несколько чемпионских титулов. Известность британец получил и в WWE, где выступал под именем Невилл. Саттерли провел последний поединок на шоу AEW All Out в Иллинойсе, где уступил сопернику Андраде Эль Идоло. Это произошло накануне сообщения о его смерти.