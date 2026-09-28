Британский рестлер Пак умер через день после поединка, ему было 40 лет

Английский рестлер Бенджамин Саттерли, выступавший под псевдонимом Пак, умер в возрасте 40 лет. О смерти спортсмена сообщила промоутерская компания All Elite Wrestling (AEW), причина не публиковалась.

«All Elite Wrestling с прискорбием сообщает о смерти Бенджамина Саттерли, известного как Пак», — говорится в заявлении организации.

Саттерли начал карьеру рестлера в 2004 году и за последующие годы выступал в разных промоушенах по всему миру. В 2019 году он присоединился к AEW и впоследствии завоевал несколько чемпионских титулов.

До перехода в AEW британец также получил известность благодаря выступлениям в WWE, где выходил на ринг под именем Невилл. Он становился чемпионом NXT и выступал в основном ростере организации.

Последний поединок Саттерли состоялся накануне сообщения о его смерти. На шоу AEW All Out в Иллинойсе он встретился с Андраде Эль Идоло и уступил сопернику.

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