26-летний мексиканский боксёр Артуро Торрес умер после нокаута в бою

Мексиканский боксёр Артуро Торрес умер через несколько дней после поражения нокаутом в поединке с соотечественником Хильберто Гарсией. Спортсмену было 26 лет, причиной смерти стала травма головы, полученная во время боя.

Встреча состоялась 19 сентября в Мексике. В седьмом раунде Торрес пропустил удар и оказался в нокауте. После этого он некоторое время оставался в ринге, а затем потерял сознание.

Боксёру оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Врачи провели экстренную операцию и ввели спортсмена в искусственную кому, однако спасти его не удалось. О смерти Торреса 25 сентября сообщила промоутерская компания Supreme Boxing.

Артуро Торрес выступал на профессиональном уровне с ноября 2018 года. За карьеру он провёл 24 боя, одержал 15 побед, шесть из которых завершились нокаутом, потерпел шесть поражений и трижды завершал поединки вничью.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Fight Nights в тяжёлом весе Григорий Пономарёв умер из-за оторвавшегося тромба. За карьеру в ММА он провёл девять боёв (6 побед, 5 нокаутом, 3 поражения), завоевал пояс Fight Nights осенью 2022 года в реванше с Юсупом Шуаевым и защитил титул в марте 2023-го.