Причиной смерти бойца ММА Пономарёва стал оторвавшийся тромб

Предварительной причиной смерти бывшего чемпиона Fight Nights в тяжёлом весе Григория Пономарёва мог стать оторвавшийся тромб. Об этом ТАСС сообщил источник.

За профессиональную карьеру скончавшийся тяжеловес провёл девять поединков в смешанных единоборствах. Он одержал шесть побед, пять из них нокаутом, и потерпел три поражения.

Чемпионский пояс Fight Nights Пономарёв завоевал осенью 2022 года в реванше с Юсупом Шуаевым. В марте 2023-го он снова победил того же соперника и защитил титул.

Позже россиянин перешёл в ACA. В августе 2023 года в дебютном поединке против Мухумата Вахаева Пономарёв получил тяжёлую травму колена, после которой больше не выступал в профессиональных ММА.

Life.ru ранее сообщал о смерти Григория Пономарёва, которому 18 июля исполнился 31 год. За карьеру он успел завоевать титул Fight Nights и перейти в ACA, однако тяжёлая травма фактически остановила его выступления. В 2022 году российское ММА уже пережило смерть другого молодого спортсмена — 33-летнего Александра Писарева, выступавшего на турнирах RCC и Fight Nights. Его смерть также стала неожиданной для бойцовского сообщества.