На 84-м году жизни скончался Сандро Маццола — один из самых титулованных итальянских футболистов XX века, всю свою игровую карьеру посвятивший миланскому «Интеру». Печальную новость сообщила пресс-служба клуба. Причины смерти легендарного футболиста не уточняются.

Маццола принадлежал к золотому поколению итальянского футбола 1960-х годов. В составе национальной сборной он стал чемпионом Европы в 1968 году — этот турнир проходил на Апеннинском полуострове, и победа стала одним из самых ярких моментов в его международной карьере. За «скуадру адзурру» Маццола провёл 70 матчей и забил 22 гола, трижды представлял страну на чемпионатах мира, а в 1970 году стал серебряным призёром мундиаля в Мексике, где итальянцы уступили в финале бразильцам во главе с Пеле.

На клубном уровне достижения Маццолы ещё более впечатляющи. В составе «Интера» он четырежды становился чемпионом Италии, дважды завоёвывал Кубок европейских чемпионов — предшественник современной Лиги чемпионов — и один раз поднимал над головой Межконтинентальный кубок. Тот «Интер» под руководством Эленио Эрреры считался одной из сильнейших команд планеты, а Маццола был её неотъемлемой частью.

Особое место в биографии Маццолы занимает матч против московского «Торпедо» в сентябре 1966 года. Встреча стартового раунда Кубка европейских чемпионов завершилась победой миланцев со счётом 1:0, а единственный гол забил именно Сандро Маццола. Для советских клубов это был дебют в самом престижном клубном турнире Европы, и встреча с легендарным «Интером» стала настоящим испытанием. Тот матч вошёл в историю как первая официальная игра советской команды в еврокубках.

Сандро Маццола был не просто талантливым футболистом — он стал символом целой эпохи итальянского футбола, когда «Интер» доминировал на европейской арене, а кальчо переживал свой золотой век.

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