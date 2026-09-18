Сергея Чепикова похоронят 19 сентября на Троекуровском кладбище

«Сергея собираются хоронить завтра на Троекуровском кладбище, мы собираемся поехать туда тоже. Потом у себя обязательно проведём мероприятие, посвящённое ему, на следующей неделе, встречу друзей, знакомых, близких», — сказал чиновникСп.

За карьеру Чепиков завоевал шесть олимпийских медалей. Он выиграл золото в эстафете на Играх 1988 года в Калгари и стал олимпийским чемпионом в спринте в Лиллехаммере в 1994-м. Также спортсмен дважды становился чемпионом мира и два сезона подряд выигрывал общий зачёт Кубка мира. Чепиков выступал не только в биатлоне, но и в лыжных гонках. Всего он принял участие в шести зимних Олимпиадах, а после завершения спортивной карьеры работал тренером и функционером, затем стал депутатом Госдумы.